Gómez es la ficha Sub 23 en La U

La Unión de Formosa sumó a Martín Gómez como ficha sub 23 y de esa manera completó su estructura. El escolta participó la última temporada de la Liga Argentina con Talleres de Tafí Viejo y también de la Liga Nacional con Salta Basket.

Gómez nació en Santa Fe el 29 de agosto de 1996, mide 1,92, y antes de registrar el reciente paso por Salta Basket, formó parte de Sionista de Paraná donde jugó las dos primeras ediciones de la Liga de Desarrollo. Desde el club entrerriano se mudó a Huracán de Trelew para jugar, en ese entonces el TNA, categoría en la que arrancó la temporada 2017/18 en Talleres de Tafí Viejo donde disputó 42 partidos con un promedio de 11.9 puntos en 23,9 minutos. En el cierre de la Liga Nacional pasó como ficha sub 23 a Salta Basket afrontando 4 encuentros. En su carrera registra pasos por los seleccionados argentinos menores. Así en 2014 formó parte de la selección Argentina en el FIBA Américas U18, donde el elenco nacional logró clasificar al Mundial U19. Después, en el año 2015 integró la Preselección U19 en la preparación del mundial de la categoría. La Unión de Formosa, que iniciará su pretemporada el próximo miércoles, tiene de esta manera sus ocho fichas mayores y dos sub 23. Este es el detalle del plantel que conducirá Gabriel Piccato: Alexis Elsener, Jonathan Maldonado, Federico Marín, Chaz Crawford, Jonhathan Flowers, Ignacio Alessio, Coron Williams, Sebastián Acevedo, Nicolás Zurschmitten –sub 23- y Martín Gómez –sub 23-.