La U tuvo su primer amistoso

La Unión de Formosa afrontó su primer partido de pretemporada en el Cincuentenario ante Olimpia de Paraguay. El resultado final favoreció a la visita por 83 a 77. El juego mostró mucha paridad en todo su desarrollo con una porción favorable al local en el segundo capítulo y otra para el conjunto de Paraguay, justamente en la recta final del partido, donde se recostó en la producción de Cantero y Young para quedarse con un resultado a su favor. La Unión salió al juego con Martín Gómez como alero titular. Buena responsabilidad desde el inicio para el sub 23 aprovechando la ausencia por lesión de Alexis Elsener. El resto de la formación tuvo a los cuatro jugadores que asoman para estar desde el vamos en el arranque del Super 20 con el extranjero Williams en la base, Maldonado como escolta y los internos Flowers y Crawford. El 16 a 15 para Olimpia en la primera fracción dejó en claro que ambos no habían encontrado sus mejores recursos en ataque. El primero que salió de esa situación fue La Unión en el segundo cuarto donde fue efectivo anotando de tres en cinco oportunidades para registrar una marca de 29 puntos en el parcial que lo dejó al frente de las cifras por 44 a 37. Después de ese buen pasaje en ataque, La Unión fue la contracara en el tercero. Olimpia no controló, solo permitió 13 puntos y con los trabajos en ofensiva del tridente exLiga Nacional, Cantero, Young y Kent, Olimpia volvió a plantear un duelo con cifras a la par que se iba a extender hasta el final. Había sacado 4 de ventaja el elenco visitante cerca de la mitad del cuarto final pero La Unión respondió con una corrida de 5-0 para pasar a ganar por la mínima. De igual manera Olimpia siguió muy enfocado, con mucha intensidad en defensa y desde esa premisa mantuvo el juego en cifras apretadas y lo puso definitivamente a su favor con más recursos ofensivos en el minuto y medio final. Síntesis: La Unión de Formosa 77: C. Williams 18, J. Maldonado 11, M. Gómez 5, J. Flowers 14 y C. Crawford 6 (FI) S. Acevedo 0, N. Zurschmitten 11, F. Marín 11 e I. Alessio 0. DT: Diego Vadell. Olimpia 83: J. Cantero 25, J. Martínez 8, A. Peralta 5, A. Kent 14 y G. Araujo 9 (FI); F. Mellone 0, E. Ortíz 3, Aceval 0 y A. Young 17. DT: Juan Feliú. Arbitros: Jorge Puyol y Javier Zorondo. Parciales: 15-16, 44-37 y 57-59. Detalle por cuartos: 15-16, 29-21, 13-22 y 20-24.