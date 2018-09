Vuelta a casa sin ganar

En un partido cambiante, y con una definición no apta para cardíacos, Regatas Corrientes superó a La Unión de Formosa por 86 a 84, en su debut en el Grupo “A” del Súper 20. La fortuna estuvo del lado del equipo de Lucas Victoriano, ya que en la última pelota del juego Maldonado no pudo clavar un triple y Flowers en el cacheteo no tuvo suerte. Con una ráfaga de triples, Quinteros (2) y Saiz (1), Regatas comenzó a mandar en el juego y en el marcador; aunque cuando La Unión calibró la mira por intermedio de Williams (2 triples) emparejó las acciones. Sin embargo en la segunda mitad del cuarto respondió desde la banca Ramírez Barrios, con cinco puntos seguidos, incluido un triple, para alejase 19 a 10, a los 7 minutos, y ganar el primer cuarto por 21 a 12. En el segundo cuarto, con la segunda unidad en cancha, Regatas aumentó la intensidad defensiva y con un par de robos pudo correr. Mientras que en ofensiva no disminuyó su agresividad, con Arengo aportando dos triples, el segundo para tomar una máxima de 20 puntos: 36 a 16, a los cuatro minutos y fracción. Pero en la segunda mitad del parcial con Maldonado y Alessio gravitando en ataque, La Unión equilibró las acciones y el primer tiempo terminó en 45 a 29. De la mano de Smith, Regatas comenzó mejor el tercer parcial, aunque lenta pero progresivamente se secó, con anotaciones saliendo prácticamente de adentro, y esto La Unión lo aprovechó al máximo, con un encendido Marín (dos triples) para hacer un parcial de 12 a 3, y dejar el marcador en 56 a 45 a los seis minutos y fracción, y entrar definitivamente al juego. A partir de allí todo fue de La Unión al punto que quedó a 9 puntos, 59 a 50, con un Maldonado intratable, para cerrar el penúltimo parcial en 61 a 52. El último cuarto fue sumamente equilibrado, punto a punto. Ninguno se pudo sacar ventajas, y en ese contexto Regatas mantuvo la ventaja al promediar el parcial: 71 a 52. Pero una ráfaga de La Unión, tres libres de Maldonado y un triple de Williams dejó el marcador 76 a 73, con dos minutos y fracción por jugar. Allí el encuentro se volvió dramático, con triples en los costados hasta que Smith se hizo cargo de las ofensivas de Regatas, siete puntos consecutivos, para dejar el marcador 83 a 78, con 47 segundos por jugar, que fueron verdaderamente una eternidad. La última jugada del encuentro fue a pura adrenalina, Acevedo metió uno de dos en la línea de sentencia (86 a 84), tiró a errar el segundo para tomar el rebote y lo consiguió. Maldonado tiró de tres, con la pelota que entró y salió, y el cachetazo sólo de Flowers tampoco tuvo fortuna para que Regatas se quede con la victoria por 86 a 84. Síntesis: Regatas Corrientes (86): Jonatan Treise 2, Paolo Quinteros 19, Anthony Smith 21, Javier Saiz 13, y Tayavek Gallizzi 4 (FI); Marco Giordano 3, Juan P. Arengo 8, Fabián Ramírez Barrios 10, Jevonlean Hedgeman 2, Erik Thomas 3, Juan P. Corbalán 1. DT: Lucas Victoriano. La Unión (84): Coron Williams 11, Jonathan Maldonado 32, Federico Marín 6, Johnathan Flowers 7, y Chaz Crawford 8 (FI); Nicolás Zurschmitten 3, Ignacio Alessio 13, Martín Gómez 0, y Sebastián Acevedo 4. DT: Gabriel Piccato. Progresión: 21/12, 45/29 (24/17), 61/52 (16/23), y 86/84 (25/32). Árbitros: Daniel Rodrigo, Fabio Alaniz, y Jorge Chávez. Estadio: “José Jorge Contte” del Club de Regatas Corrientes.