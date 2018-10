Llegó la primera

En su estreno de local, La Unión de Formosa sumó su primera victoria. Fue 97 a 90 sobre San Martín de Corrientes. A partir de un gran tercer capítulo –lo ganó 34 a 19- los de Gabriel Piccato revirtieron el trámite y lo terminaron definiendo con altas producciones de Williams con 24 puntos, Flowers -24- y Maldonado -23-. Con cuatro jugadores anotando en sus primeras ofensivas La Unión logró una distancia de 6 puntos en 4 minutos -10 a 4- para acomodarse rápido al frente. Diferencia que San Martín se encargó de disolver con un 6-0 para quedar a la par en 10 y fijar esa idea de despegue del local y alcance del visitante, por el resto del cuarto. Así fueron los 6 minutos siguientes con La Unión tomando 6 de nuevo con un 6-0 –triples de Maldonado y Williams- para que se arrime de nuevo el rival con gran tarea de Faggiano. Las mini rachas siguieron con un 5-0 para los de Piccato, ahora con tres de Zurschmitten y dos de Maldonado que sirvió para tomar máxima de 7 -24 a 17-. El cierre registró la respuesta del elenco de González con un 4-0 para quedar a tiro: 24 a 21. El dueño de mini racha en la largada del segundo fue San Martín. Dos y uno de Zanzottera para empatar en 24 y triple de Orlietti para un 6-0 y ventaja visitante de 27 a 24. El local largó el capítulo muy confuso y en 3 minutos solo logró anotar a partir de un rebote ofensivo de Alessio. Con Flowers y Williams sacando ventajas con sus recursos, La Unión volvió al frente con un 32 a 29 pero no por mucho. Pagaban con la misma moneda Zanzottera y Roberts para recuperar los 3 de ventaja -36 a 33- e incluso subir la brecha a 6 -39 a 33- con un segundo triple en fila de Zanzottera con 2,44 minutos en el reloj. Con un doble largo de Roberts, la visita se anotaba máxima de 7 -41 a 34- mientras La Unión hacía lo que le salía en los segundos finales y no era mucho, sobre todo por los problemas que seguía teniendo en defensa donde nunca pudo controlar a Zanzottera -14 puntos en el parcial- que cerró el capítulo con un triple sobre la chicharra para establecer 10 de luz: 48 a 38. Lo mejor que había mostrado La Unión en el primer cuarto fue su puntería de tres puntos y con ese recurso dio vuelta el resultado en el tercero. Cuatro anotaciones por esa vía –tres de Flowers y una de Williams- fueron la base de una carrera de 15 a 4 en algo más de 3,30 minutos para dejar atrás la desventaja de 10 y ponerse 53 a 52. Claro que faltaba cerrar el trabajo al otro lado de la cancha, algo que seguía costando porque un triple de Zanzottera puso de nuevo arriba a la visita 55 a 53. A la ofensiva de La Unión se sumó Maldonado con un doble y foul para distanciarse 58 a 55 diferencia que, como en la historia del primer cuarto, duraría poco por Roberts y Faggiano, a través de quienes San Martín volvió a subir -62 a 58-. Flowers, ahora anotando cerca del aro, armó un personal 4-0 para empatar en 62 a 2,40 del cierre de la fracción. Siguió dándole juego el local al ala pivote que desde la línea elevó su racha a 6-0 para un 64 a 62 del local. Salió Flowers, entró Acevedo y en su primera acción se posteó, tomó un tiro a media distancia con eficacia para irse a 5 -67 a 62- diferencia que no tenía desde el primer cuarto el local y que en un ataque siguiente se fue a 8 con un triple de Marín -70 a 62- con 1,09 minuto. Hasta ahí parcial de 32 a 14. Para estar a tono con la noche, San Martín, siempre con Roberts achicó en esos segundos para cerrar el cuarto con un 72 a 67. Con doble corto de Alessio y triple de Marín, La Unión estrenó el capítulo final con un 5-0 para sacar máxima de 10 -77 a 67-. Solo restaba, por una y definitiva vez, ser sólidos en defensa para pasar a tener control total de las situaciones. Dos ofensivas sin aciertos del local salieron caro porque San Martín corrió y metió un 4-0 para dejar suspenso infinito -79 a 73-. En La Unión crecía la producción de Williams y el equipo, por primera vez en la noche, daba señales claras de manejo de situación. La consecuencia era sostener la brecha entre los 9 y 7 puntos gastando el reloj aunque con todo lo que antes había pasado, garantías definitivas no existían. Menos pos triple de Solanas que puso a San Martín a -6 -88 a 82- con 3 minutos por delante. Piccato no quiso más sobresaltos. Pidió minuto, pero habría sobresaltos. Perdió la bola La Unión, Faggiano metió un triple -88 a 85- y luego cayó justo un acierto de tres de Williams para un 91 a 85. Un libre de Flowers puso brecha de 92 a 85 con 1,15 minuto y San Martín seguía. Tres de Faggiano -92 a 88- y respuesta que acercaba la definición con triple de Maldonado para un 95 a 88 con 42 segundos. Síntesis: La Unión de Formosa 97: C. Williams 24, J. Maldonado 23, A. Elsener 2, J. Flowers 24 y C. Crawford 4 (FI); S. Acevedo 5, N. Zurschmitten 3, I. Alessio 4, F. Marín 8 y M. Gómez 0. DT: Gabriel Piccato. San Martín 90: L. Faggiano 21, M. Solanas 3, T. Zanzottera 31, L. Roberts 26 y P. Orlietti 5 (FI); M. Cabrera 0, I. Avalos 2, F. Méndez 0, R. Vallejos 2 y F. Alorda 0. DT: Sebastián González. Arbitros: Fernando Sampietro, Javier Mendoza y Gonzalo Delsart. Parciales: 24-21, 38-48 y 72-67. Informe: Prensa La Unión Foto: La Liga Contenidos Movistar