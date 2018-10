La U se quedó con el invicto de Estudiantes

En su cuarto partido en el Súper 20 Banco Comafi, La Unión de Formosa sumó el segundo éxito en fila y cortó el invicto de Estudiantes. Le ganó 82 a 76 en suplementario luego de igualar en 70. La noche no dejó ver a ningún equipo haciéndose dueño de las situaciones y entonces fueron muy a la par en todo el desarrollo con el condimento de una gran cantidad de jugadas que obligaron a los jueces a revisar el video. En el tiempo extra, La Unión armó un 5-0 en algo más de 2 minutos que lo supo cuidar hasta el final.



Estudiantes salió listo para aprovechar las falencias defensivas que viene mostrando La Unión en este arranque de temporada y lo hizo casi al máximo en la primera mitad del cuarto inicial. Fue para adentro y anotó y anotó para tomar rápida ventaja de 8 puntos -10 a 2- en 2,10 minutos. Con puntos de Flowers y Williams el local intentó responder pero seguía muy frágil atrás y la ventaja se sostenía en 8 -18 a 10 en 5,20-. Hasta allí La Unión en ataque era 1 de 6 en triples y 3 de 5 en dobles. Claramente abusando del tiro de larga distancia. Por tercera vez en el partido hubo 8 para Estudiantes -22 a 14- y de ahí en adelante el trámite fue otro. “Una defensa” se le escuchó casi implorar a Piccato y le hicieron caso: la visita no anotó más puntos en el cuarto. Al otro lado, el ataque lo lideró Elsener para quedar a la mínima -22 a 21- con un 7 a 0 y para seguir en esa senda y dar vuelta el resultado con una carrera final de 12 a 0 que sirvió para que el cuarto inicial sea de La Unión por 26 a 22. Un 5-0 de la visita en menos de 1,30 minutos le devolvió el mando en las cifras. Otra vez encontró camino al aro ahora con Gamboa y Torres para subir 27 a 26. Reaccionó el local también con rachita: 4-0 con Marín y Alessio para un 30 a 27 y se pegó un triple de Gamboa para igualar en 30. De ahí en adelante todo fue equilibrio con los dos equipos ahora con mucha más tarea para vulnerar las defensas. Seguían a la par a falta de 1,16 –en 38- y el cierre llegó con mínima para el local -40 a 39- en un tramo donde Crawford y Torres fueron los recursos más confiables de cada uno para anotar. En el tercero anotar, sobre todo para La Unión, fue una misión casi imposible. Solo 8 puntos en 10 minutos y a consecuencia no se hizo esperar: pasó a ganar Estudiantes. El visitante rompió la sequía que a los dos los abrumó por casi 7 minutos en la recta final del cuarto. Llegó a estar abajo por 5 -48 a 43- y lo revirtió con un buen pasaje de Leiva y Vildoza. Con el basa empató en 48 y con el base, en ambas ocasiones con un triple, pasó a ganar 51 a 48. Sin gol en el local hasta el final del capítulo, Estudiantes lo cerró casi recuperando la máxima de 8 que tuvo en el primero -55 a 48-. El último asomó con La Unión con otra energía con Flowers y Marín activos en ofensiva para meter un parcial de 12 a 6 que los dejó a la mínima -61 a 60- con 6,33 minutos en el reloj. Pasaron 3 minutos y seguían pegados -63 a 62- hasta que Vildoza tiró de casi 8 metros para cuidar la ventaja de los suyos -66 a 62-. Flowers desde la línea apretó -66 a 64- y fue por más. El ala pivote metió un triple y sacó falta para, a 2,07, poner a los suyos de nuevo arriba: 68 a 66. Leiva desde la línea nada pudo hacer errando dos. La Unión atacaba con 1,23, no anotó, pero ganó una posesión más con el rebote de Flowers. Había 1,08 por jugar y Maldonado no tiró a tiempo, en primera instancia para los jueces. La bola había dado en el aro y Crawford anotó en el rebote. Los árbitros revisaron la jugada y ratificaron. Con 53 segundos atacaba la visita. Otra vez Leiva a la línea, con 46 segundos, con 1 -68 a 67-. Más libres del otro lado: Maldonado a falta de 30 segundos y 1 -69 a 67-. Chourio tiró de tres, la pelota no tocó el aro pero siguió para Estudiantes con Vildoza buscando el triple y recibiendo falta de Flowers. Tres libres a 13 segundos. Todos adentro y 70-69 para la visita. Falló Maldonado pero la pelota volvió a La Unión con 2,8 segundos. Nuñez le hizo falta a Flowers que metió solo 1, el segundo. Empatados en 70 y a ver si se destrababa luego del minuto pedido. No pudo poner la bola en cancha Estudiantes y fue de La Unión que poco pudo hacer. Maldonado tiró de su campo sin éxito. Suplementario. En 2,25 minutos 5 a 0 para La Unión con Crawford, Elsener y Maldonado. Ventaja de 75 a 70 y más libres. 1 de 2 de Leiva y 2 de 2 de Crawford para 77 a 71. Leiva anotó bajo el aro para el 77 a 73 y de ahí en más Estudiantes fue por el corte. Zurschmitten metió 1, Grun falló de tres, Flowers también y con 35 segundos la visita perdía 78 a 73. Leiva metió un doble y después lo tocó desde atrás a Zurschmitten cruzando media cancha. Antideportivo y libres a 25 segundos. Dos adentro de Williams y reposición que no fue. Flowers no la metió en cancha y había otra bola para la visita 80-75 abajo. Con 16 segundos Leiva con libres una vez más, ahora con 1 acierto -80 a 76-. Un doble sobre la chicharra de Maldonado cerró la larga noche a favor del local. Síntesis La Unión de Formosa 82: C. Williams 11, J. Maldonado 7, A. Elsener 13, J. Flowers 16 y C. Crawford 13 (FI); S. Acevedo 1, N. Zurschmitten 6, I. Alessio 4 y F. Marín 11 (x). DT: Gabriel Piccato. Estudiantes 76: L. Vildoza 20, E. Gamboa 15, D. Dreper 0, A. Nuñez 9 y M. Leiva 19 (FI); A. Merlo 0, P. Chourio 3 (x), G. Torres 9 y F. Grun 1. DT: Eduardo Jápez. Arbitros: Oscar Britez, Silvio Guzmán y Gustavo Danna. Parciales: 26-22, 40-39, 48-55 y 70-70. Informe: Prensa La Unión Foto: La Liga Contenidos Movistar