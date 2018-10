Tercero en fila

En una nueva presentación de local, la tercera consecutiva, La Unión de Formosa le ganó a Regatas por 93 a 81 y quedó como único escolta de Estudiantes de Concordia en la Zona A. Williams se destacó con 24 puntos. Una gran carrera de 12-0 en el tercer cuarto, luego de quedar abajo por la mínima, fue vital para la victoria. Allí el trío importado se cargó la ofensiva con Williams y Flowers sobresaliendo. Los intentos posteriores de Regatas no alcanzaron –apretó a 5 en el cuarto final- y en el desenlace el conjunto de Gabriel Piccato no dio más opciones. Williams goleador con 24 -9 de 15 en tiros de cancha-, desde el banco Marín aportó 21 -8 de 13-, Flowers se anotó con 16 y Crawford estuvo cerca de la doble figura con 10 y 9 rebotes. Quinteros anotó 16 –todos en el primer cuarto- y solo estuvo 18,04 minutos en cancha sin que alguna lesión tuviera que ver. Con un gran arranque de Williams La Unión marcó terreno muy rápido. El base anotó de tres en la primera acción ofensiva de la noche y luego comando las siguientes posesiones para que el local tenga buena eficacia en ese inicio. Rápido se fue 7-0 –en 1,30 minuto- y con 2,30 de acción ya ganaba por 10 -12 a 2- sumando a Elsener y Maldonado para anotar. Regatas pudo anotar poniendo la bola adentro para Gallizzi pero poco podía hacer en defensa. El local agregó a Crawford para anotar, también a Flowers y subió la máxima a 12 -20 a 8-. Del otro lado comenzó a tomar más participación en la resolución de las ofensivas Quinteros que con dos triples apretó las cifras en 25 a 18. En la recta final del cuarto los puntos para el dueño de casa fueron de Alessio -4- pero no fu posible cuidar la brecha al máximo por lo que siguió haciendo Quinteros. Dos aciertos más de tres del escolta -4 de 4 en triples en el parcial- para que solo queden separados por 5 puntos al final del cuarto: 31 a 26. Dos libres de Smith dejaron a Regatas por 3 -31 a 28- en la largada del segundo capítulo pero La Unión respondió rápido con Elsener logrando un personal 4-0, Arengo anotó de dos y pegado vino un segundo 4-0 para los de Piccato, ahora con Marín, para volver a tener margen en dos dígitos: 40 a 30 con 6,14 por jugar. Dos minutos más adelante la distancia no se alteraba -44 a 34- con protagonismo de Flowers, Thomas y Arengo. Justamente Arengo rompió esa tendencia con un triple al que se pegó un doble corto de Treise para que Regatas tenga ahora su corrida de 5-0 y se ponga a 5 -44 a 49-. Piccato pidió minuto a la vuelta hubo dos triples por cada lado. Nada en La Unión, pleno en Regatas con Ramírez Barrios para que la visita, por primera vez en la noche esté al frente -45 a 44-. Flowers cortó la sequía de tres del local para volver a ponerlo arriba 47 y 45 y en la acción posterior fue de nuevo Ramírez Barrios quien anotó, ahora atacando profundo. Estaban 47 iguales con 1,24 por jugar y seguían lloviendo intentos de tres en La Unión. Falló Acevedo, Ramírez Barrios no pudo desnivelar cerca del aro, Williams se sumó a tirar de tres y errar, Saiz perdió la bola y con 5 segundos el local tuvo la última para ver si era factible desnivelar. La fórmula fue un tiro largo de Williams que vio red para llegar al descanso con ventaja de dos: 49 a 47. En 2 minutos del tercero, Regatas metió un 3-0 –libre de Ramírez Barrios y doble de Smith- para pasar por segunda vez en la noche arriba -50 a 49-. Pero en los siguientes 3 minutos, La Unión fue una explosión de sus tres extranjeros. Entre ellos metieron una carrera de 12 a 0 que obligó a Victoriano a parar el partido. 61 a 50 para el local con 6 de Williams, 4 de Flowers y 2 de Crawford. De nuevo a la acción, un libre de Elsener volvió a poner 12 entre los dos -62 a 50- brecha que de la mano de Flowers –triple y libre- subiría a 14 -66 a 52- por primera vez en el juego, producto de un parcial de 17 a 5 para La Unión. Con aporte de Hedgeman y Thomas, la visita encontró soluciones en ataque y bajó los 14 a 10 en un final de cuarto a puro triple con Marín de un lado y Arengo del otro para cerrar en 74 a 64. En los 3 primeros minutos del cuarto final el recurso preferido de ambos fue el tiro de tres puntos. Williams y Acevedo en los de Piccato y Saiz en los de Victoriano. La brecha se movía entre los 8 y los 11 puntos hasta que Arengo también se sumó al bombardeo para dejar a los correntinos 5 abajo: 82 a 77 con 6,15 minutos. Un triple de Marín, un libre de Elsener y otro de Marín, armaron un 5-0 para beneficio del local que se iba 87 a 77. Estaba de nuevo en cancha Quinteros luego de un largo descanso. En la primera que tomó participación le cometió falta a Marín y claramente estaba muy fastidiado. Le pitaron una técnica por simular una falta y el local sacaba rédito: estaba 13 arriba -90 a 77-. El tramo final La Unión lo recorrió con mucha autoridad recuperando incluso la máxima de 14 -93 a 79- que había logrado en tercero y así se llevó su tercer triunfo en fila que lo puso como único escolta de Estudiantes en la Zona. Síntesis: La Unión de Formosa 93: C. Williams 24, J. Maldonado 5, A. Elsener 9, J. Flowers 16 y C. Crawford 10 (FI); N. Zurschmitten 1, F. Marín 21, S. Acevedo 3 y I. Alessio 4. DT: Gabriel Piccato. Regatas 81: J. Treise 4, P. Quinteros 16, A. Smith 6, F. Ramírez Barrios 9 y T. Gallizzi 10 (FI); Saiz 10, J. Hedgeman 5, J. Arengo 11, E. Thomas 10 y J. Corbalán 0. DT: Lucas Victoriano. Árbitros: Roberto Smith, Jorge Chávez y Alejandro Chiti. Parciales: 31-26, 49-47, 74-64, 93-81 Estadio: Polideportivo Cincuentenario Informe: La Unión de Formosa Foto: La Liga Contenidos Movistar