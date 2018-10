Cuarta al hilo y a la punta

En su cuarta presentación como local en el Súper 20 Banco Comafi, Comunicaciones perdió con La Unión de Formosa por 85 a 81. Flowers con 25 puntos y 9 rebotes se destacó en la visita mientras que Selen Safar fue el goleador en Comu con 23. Un primer tiempo con dos cuartos diferentes. En el primero poca defensa y la presencia en dos jugadores que aportaron mucho en ataque. En los primeros minutos descolló Selen Safar que aportó 16 de los 25 que tuvo el aurinegro. El ingreso de Bortolín por Battle también fue positivo porque el pivot pudo sumar desde la zona pintada. Por el lado de la visita Flowers fue quien se hizo cargo de sumar hasta el ingreso de Marín que reemplazó a Elsener y le dio una mejor defensa sobre Safar y dos triples que le permitieron cerrar el parcial 27 a 25. Buena parte del segundo cuarto lo afrontó Comu con cinco de los relevos que llegaron desde la banca. Rearte apostó a una defensa más intensa y de la esa forma pese a arrancar perdiendo 27-32 fue achicando la diferencia y con el aporte de Bortolín desde la pintada más los triples de Defelippo y Gerlero pasó al frente y pudo sacar cinco de diferencia a falta de 4.22. Apenas ocho puntos sumó la visita en casi seis minutos producto de lo que le aportaban Willimas y Flowers. Con cuatro minutos por jugar Rearte mandó a la cancha a todos los titulares que pudieron estirar la diferencia a siete 45 a 38, resultado que selló el primer tiempo. Comu arrancó mejor el tercer parcial sin embargo con un parcial de 7 a 2 a falta de 5.31 se puso a uno 51 a 50. Sin tomar buenos tiros Comu se las ingenió para mantenerse al frente en el marcador. Por el lado de la visita jugando por momentos de manera inteligente, aprovechando los cortes al canasto se pudo mantener en juego para terminar el tres abajo, 65 a 62 en un parcial de 24 a 20 para la visita que volvió a mostrar la baja intensidad defensiva en el local. En el inicio del último cuarto Comu encontró desde el perímetro los puntos necesarios para sacar una buena diferencia. Con Gerlero y Giorgi aportando de a tres logró sacar a falta de 7.26 una diferencia de ocho, 74 a 76. Mejoró en defensa La Unión y con la tranquilidad de no tener la obligación de sacar un resultado positivo como tal vez si la tenía el local pudo ir achicando la diferencia hasta pasar al frente con Flowers y Maldonado acompañándolo como estandartes de la levantada. Así una corrida de este último sirvió para poner el juego 82 a 79 y a partir de allí el aurinegro buscó por la vía de tres para empatar pero no lo logró. Safar erró y en el rebote Battle recibió la falta de Marín (se fue por cinco). El americano erró los dos, sin embargo enfrente Elsener no se equivocó y estiró la cifra a cinco (79/84). Un doble de Gadson y un simple de Maldonado sellaron el resultado 85 a 81 a favor de La Unión que supo cerrar mejor un partido que fue muy parejo en toda su extensión. Síntesis Comunicaciones (81): Davis 0, Cequeira 7, Safar 23, Gadson 9, Battle 6 (f.i.) Bortolín 11, Giorgi 9, Defelippo 6, Costa, Gerlero 10. DT. Ariel Rearte. La Unión (85): Elsener 10, Flowers 25, Williams 14, Maldonado 16, Alesio 3 (f.i.) Marin 11, Gómez, Acevedo 3. DT: Gabriel Piccato. Parciales: 25/25; 20/11 (45/38) 20/24; 16/23 Árbitros: Juan Fernández - Fabio Alaniz - Rodrigo Castillo Estadio: Comunicaciones Informe: Prensa Comuncicaciones Foto: La Liga Contenidos Movistar