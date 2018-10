La U visita a Estudiantes ya sin Crawford

Estudiantes intentará volver al triunfo cuando reciba a La Unión de Formosa a partir de las 21.30 horas. En el local no estará Rattero por su esguince de tobillo. En la visita es duda Zurschmitten por una molestia en el hombro. La Unión de Formosa informó que la desvinculación de Chaz Crawford no tiene nada que ver con el aspecto deportivo, sino con el económico. La Unión de Formosa desvinculó a Chaz Crawford. Se concretó de común acuerdo y, en el caso de la institución, para cuidar la economía del equipo a futuro. Ante la realidad económica que vive la Argentina, el jugador no tenía garantías laborales en La Unión de Formosa y en Uruguay le garantizan el trabajo hasta marzo. Por otra parte hay que mencionar que tiene una opción de salir en enero de su nuevo equipo.