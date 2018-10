Acá se lo ganó Comu

La Unión de Formosa perdió de local con Comunicaciones por 87 a 83 cediendo su invicto de local. Su rival lo alcanzó en la tabla con un récord de 4-4, igual registro que San Martín por lo que hubo triple empate en el segundo lugar. Tomando los resultados entre los tres La Unión clasificó segundo y Comunicaciones tercero. San Martín bajó al cuarto lugar por lo que deberá jugar Reclasificación ante Regatas. Estudiantes se quedó con el Grupo A. En cuanto al juego, el dueño de casa llegó a ganar por 12 en el tercer capítulo -62 a 50- pero no pudo contener a Gadson y Safar, principales vías de gol del rival, que en el cuarto final metió un parcial de 26 a 13 y se llevó el partido. Gadson fue goleador en su equipo con 28, Safar sumó 18, Bortolín 15, Cequeira 13 y Defelippo 10. En La Unión, 29 de Alessio y 19 de Flowers. Con protagonismo en las ofensivas de Flowers y Alessio, La Unión de Formosa se hizo de la primera diferencia de la noche con un parcial de 9 a 4 en 3 minutos. Se acopló al buen inicio un pasaje de Elsener sacando faltas y corriendo para obtener una máxima de 15 a 8 con 4,36 minutos en el reloj que Comunicaciones evaporó en el resto del capítulo apostando mucho a alimentar adentro a Bortolín –goleador del cuarto con 9-. También contó con la puntería a distancia de Safar y con Gadson atacando el aro. En algo más de 2 minutos lo empató en 17 y un rato más arriba pasó a ganar por primera vez en el juego por 22 a 20 con un triple de Defelippo. El local solo reaccionó con un triple de Maldonado pero dos acciones efectivos con Gadson y Bortolín le permitieron al visitante cerrar 25-22 arriba. Con un 3-0 de Comunicaciones largó el segundo cuarto para que haya 6 a favor de la visita -28 a 22-. Con un triple de Maldonado y un dos y uno de Elsener, el local se reacomodó y lo empató en 31. El ingreso de Williams le dio otra vía de gol al elenco de Piccato que, con 3,48 en el reloj, logró volver a ponerse arriba, ahora 36 a 33, justamente con un acierto de tres del extranjero. Más adelante volvió a desnivelar Alessio cerca del aro y la ventaja fue de 5 -40 a 35- pero con una corrida de 5-0 de Gadson, nuevamente estaban a mano, en 42. Libres de Williams generaron el último desnivel del capítulo. Dos aciertos para el 42-40 a favor de La Unión. Un 4-0 de Alessio en el arranque del tercer cuarto le dio 6 al local que pegado, encontró la mano caliente de Flowers que sumó dos triples para, primero, volver a tener 7 -51 a 44- como en el arranque del partido, y después, subirla a 8 -54 a 46- por primera vez en la noche. Siguió más de Alessio que, con su gran aporte, metió en doble problema a Comunicaciones ya que Bortolín tenía 4 faltas y se iba al banco. Libres de Alessio establecieron brecha de 9 -59 a 50- y luego de un gran robo de Williams corrió Elsener para anotar de dos y sacar la falta, poniendo a La Unión 12 arriba -62 a 50-. Un 5-0 de Defelippo paró el gran momento del local –dos libres y un triple- para apretar en 62 a 55. Pidió minuto Piccato pero en el regreso al juego hubo más de Defelippo con un doble para ponerse a 5 -62 a 57-. Alessio frenó el 7-0 con un doble y luego dos libres de Maldonado armaron un 4-0 aliviador. En el tramo final del cuarto con un 4 de 4 desde la línea –Acevedo y Flowers- La Unión volvió a ponerse arriba de los 10 -70 a 59-. La última anotación fue de Gadson para el 70 a 61. Un 6-2 en 3 minutos para la visita levantó intrigas a futuro. Estaban separados por 5. Por 4 -74 a 70- luego de un triple de Cequeira que en la acción posterior ganó dos libres para seguir achicando. Metió dos y solo había un doble -74 a 72 con unos largos 6 minutos en el reloj. Flowers se la jugó atacando el aro, cortó la sequía local pero La Unión sufría en su tablero. Cedió dos rebotes en su cristal en la misma jugada y Gadson aprovechó tantas oportunidades. Triple del extranjero para recuperar el mando en los números -79 a 78- y sacar tres luego de una asistencia de Safar para Bortolín. Había menos de 3 minutos, volvió a la cancha Elsener que pidió una falta que no fue y se ganó el técnico. Safar sumó el libre y Gadson un triple para máxima de 7 de la visita -85 a 78-. Williams anotó de tres, La Unión recuperó la bola pero Flowers la perdió. Lo mismo hizo Elsener cuando buscó correr y recibió falta técnica a 53 segundos. Defelippo erró los dos libres con 53 segundos y Gadson también el doble. Flowers bajó el rebote a 39 segundos con el 85-81 en contra y Maldonado no pudo anotar buscando adentro. Williams cortó a Cequeira que metió los dos y en la última un doble de Alessio cerró el resultado en 87 a 83. Síntesis: La Unión de Formosa 83: N. Zurschmitten 0, J. Maldonado 9, A. Elsener 12 (x), J. Flowers 19 y I. Alessio 29 (FI); F. Marín 2, S. Acevedo 2 y C. Williams 10. DT: Gabriel Piccato. Comunicaciones 87: L. Cequeira 13, K. Davis 0, S. Safar 18, N. Gadson 28 y M. Bortolín 15 (x) (FI); M. Gerlero 0, J. Defelippo 10, F. Giorgi 3 y V. Costa 0. DT: Ariel Rearte. Arbitros: Gustavo Danna, Javier Sánchez y Daniel Rodrigo. Parciales: 22-25, 42-40, 70-61. Detalle por cuartos: 22-25, 20-15, 28-21 y 13-26. Informe: Prensa La Unión Foto: La Liga Contenidos Movistar