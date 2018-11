"Nuestra clave fue la efectividad"

Gabriel Piccato, entrenador de La Unión de Formosa, habló en UCU Radio tras la victoria sobre Quimsa por 109 A 85 en los Playoffs del Súper 20 de La Liga. “Ganar de visitante y ante un equipo como Quimsa es muy importante, pero hay que pasar la meta y no se puede dar por cerrada la serie. Hasta que uno no pasa la meta, no se puede dar por terminado nada. Depende de nosotros, hay que estar seguros y darle el respeto que se merece al adversario que es de gran nivel. Estuvimos con un alto porcentaje de efectividad. Defensivamente cometimos errores que el rival no pudo aprovechar. Pudimos condicionar su efectividad en triples. La Liga se caracteriza por tener equipos con localías muy fuertes”. “El tema de los extranjeros no es simple, pero si uno invierte mucho tiempo puede elegir bien y salir mejor. Tanto Flowers como Williams se adaptaron bien y están predispuestos a jugar en equipo“. “Con el paso del tiempo los dirigentes van a tener un mejor panorama y van a tener una solución”. “La competencia dentro del campo de juego de La Liga es muy dura. Es difícil competir y dirigir. Comparado a la temporada anterior, hubo muchos equipos que no estuvieron completos y eso le baja la calidad, pero la dificultad es la misma”, analizó.