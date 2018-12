Fue para Instituto en suplementario

En el primer partido de la temporada y luego de un tiempo suplementario, Instituto le ganó 103 a 97 a La Unión de Formosa con 27 puntos de Leandro García Morales. Con todo comenzó el primer partido de la temporada en el Ángel Sandrin. Instituto tuvo un buen juego y goleo interno de la mano de Clancy y en tiros de tres con Scala. La Unión que venía de ganarle a Atenas, no se quedaba atrás con un gran cuarto de Ignacio Alessio en tiros de dos. El cuarto terminó 21-20 a favor de la visita. La Gloria siguió con la rotación del equipo tal como tiene acostumbrado su técnico pero se encontraba sin ofensiva. La Unión lo aprovechaba y sacaba 6 de diferencia (24-30) siendo efectivos en tiros de dos. La Gloria reaccionó, hizo un parcial de 10-1 y se fueron al descanso 38-36 con 7 puntos de Leandro García Morales y 10 en la visita para Nacho Alessio. En pocos minutos, el local fue sumando en el tanteador intentando sacar distancias frente a La visita que tenía buenos porcentajes en la pintura y a partir del tercer cuarto mejoró con los tiros de tres hasta pasar al frente promediando el cuarto 52-50. Ingresaron al último, 66-65. No se dieron tregua hasta el final. El tanteador cambió al pasar los minutos pero el partido no tuvo dueño hasta que El ingreso de Scala (con un doble y un triple seguidos) hicieron que Instituto saque 5 de diferencia (81-76). El cuarto cuarto terminó empatado en 90 y hubo suplementario. En un partido con grandes actuaciones como Leandro García Morales y Luciano González en el local e Ignacio Alessio en la visita, el partido quedó En Alta Córdoba gracias a la destacada actuación del uruguayo en esos 5 minutos extra. El miércoles Instituto recibirá a Hispano. Síntesis: Instituto 103: S. Scala 10, L. G. Morales 27, P. Espinoza 7, F. Piñero 10, S. Clancy 6 (FI); G. Whelan 8, C. Amicucci 10, L. González 25 DT: Facundo Müller. La Unión de Formosa 97: C. Williams 8, J. Maldonado 14, A. Elsener 16, J. Flowers 12, I. Alessio 26 (FI); N. Zurschmiten 1, F. Marín 16, S. Acevedo 4, M. Gómez, E. Iñiguez, F. Fragozo y L. Cabrera 0. DT: Gabriel Piccato Cuartos: 1c 20-21, 2c 38-36, 3c 66-65, 4c 90-90. SUP 103-97 Estadio: Ángel Sandrin (Córdoba) Informe: Prensa Instituto Foto: La Liga Contenidos Movistar