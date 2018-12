Repitió ante Atenas

La Unión superó de visitante a Atenas por 81 a 72. En el local se destacó Romano con 21 puntos y 7 rebotes. En el ganador, Maldonado sumó 16, 4 rebotes y 4 asistencias y Acevedo 15 y 6 rebotes. No pudo ser. En otro juego cerrado hasta los minutos finales Atenas terminó cayendo frente a La Unión de Formosa por 81-72 y no logra aún conseguir su primer triunfo en la temporada luego de tres presentaciones. El viernes intentará cerrar el año con una alegría cuando reciba la visita de Hispano en el último compromiso de 2018. Áspero y trabado fueron los primeros minutos de un cuarto inicial dominado por el juego interior. Pero si de juego interior se trata, el trabajo de Ignacio Alessio bajo las tablas fue de manual. Dominó con balón en la mano (8 puntos) a Fernando Martina y mandó rápidamente a Joaquín Lallana a descansar. En el Griego Nicolás Romano fue el que mantuvo en juego al equipo. Colaboró con 7 puntos para el 16-21 del segmento. En los segundos diez llegó lo mejor y peor de ambos. Los 5 minutos de arranque fueron para los formoseños, que llegaron a sacar máxima de 11 (35-24) mientras Romano aportaba en ataque (13 en la mitad) para que la luz no fuera mayor. Pero justamente a partir de esa diferencia reaccionó el Verde. Con parcial de 11-3 acortó a 38-35 y se fue al descanso en juego y con mucho por mejorar. Al regreso del vestuario Atenas hizo primero todo bien y después, todo mal. Comenzó de manera arrolladora en los dos costados. Logró un parcial de 14-0 para sacar máxima de 11 (49-38) y poder así maniatar por completo a la visita durante 4m40. Pero de un momento a otro con aporte de la banca (Acevedo determinante, Marín y Zurschmitten), La Unión dio vuelta la historia con un 19-7 con bomba de Maldonado incluida y ventaja de 57-56 para ingresar a los último 10 minutos. Y en el último cuarto, a pesar del esfuerzo, el Verde no pudo. Los formoseños con tranquilidad, bola a bola y fueron los que mejor supieron cerrar la noche. Nueva derrota, por 81-72 y a pensar en cerrar bien el año el próximo viernes frente a Hispano. Síntesis: Atenas 72: Franco Baralle 10, Mateo Chiarini 6, Larry O´Bannon 0, Nicolás Romano 21, Fernando Martina 14 (FI); Joaquín Lallana 3, Walter Herrmann 13, Juan Fernández Chávez 5, Leonardo Lema 0, Tomás Gutiérrez 0. DT: Nicolás Casalánguida. La Unión 81: Coron Williams 6, Jonathan Maldonado 16, Alexis Elsener 6, Jonhathan Flowers 11, Ignacio Alessio 13 (FI); Nicolás Zurschmitten 7, Federico Marín 7, Sebastián Acevedo 15. DT: Gabriel Piccato. Parciales: 1º) 16-21, 2º) 35-38 (19-17), 3º) 56-57 (21-19), 4º) 72-81 (16-24) Árbitros: Leandro Lezcano - Silvio Guzmán – Alberto Ponzo Estadio: Polideportivo Cerutti (Córdoba) Informe: Prensa Atenas Foto: La Liga Contenidos Movistar