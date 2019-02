Cuarta derrota al hilo de La U

Regatas superó claramente a La Unión de Formosa por 99 a 72 e hilvanó su sexto triunfo consecutivo de local en enero (el séptimo en la temporada en ocho presentaciones), para consolidarse en la segunda posición de La Liga Nacional. Gran trabajo de Quinteros, goleador del local con 16 puntos, que apareció cuando la visita esbozó una reacción. No tardó nada en hacerse dueño del juego La Unión de Formosa. Defensa, y las vías de gol Flowers (5 puntos) y Alessio (4), hasta llegando de contra, para hacer un parcial de 9 a 3, a los dos minutos y fracción, y provocar el llamado urgente de Victoriano para conversar con sus jugadores. l minuto dio resultado. Gallizzi comenzó a ganar en la pintura y Quinteros (5), que abrió el marcador con un triple, fue protagonista para poner las cosas en tablas a los cuatro minutos. A partir de allí dominó el local, al punto de pasar al frente en el marcador 12 a 11, con un doble de Gallizi (8 puntos en el cuarto), y ganar el primer tiempo por 25 a 17; gracias a la aparición de Saiz. En el segundo parcial, Regatas tuvo un gran arranque con la segunda unidad, en donde el juvenil Corbalán, con dos triples, se ganó todos los aplausos para dejar el marcador 39 a 22, a los cuatro minutos. La Unión no se entregó y un parcial de 10 a 2, dejó el score en 41 a 32, a los siete minutos y fracción, con un triple de Flowers. Pero en la recta final, el “Fantasma” recompuso sus líneas y terminó ganando el primer tiempo 47 a 34. Con Smith gravitante, 9 puntos en ese lapso (sus primeros puntos en el juego), Regatas no le dio margen para la reacción al equipo formoseño, al punto que a los cuatro minutos ganaba 60 a 41 (+ 19), con un doble de Cantón. Y después dos triples, uno de Giordano y otro de Henriquez, dejaron el marcador 72 a 49, con un minuto por jugar, confirmaron el gran momento del local, para cerrar el tercer cuarto en 73 a 55. El buen cierre de La Unión en el tercer parcial se prolongó en el último, al punto que abrochó un parcial de 12 a 1, y con el marcador 73 a 61 se puso en juego; más cuando promediando el cuarto el score quedó en 81 a 70, y con cinco minutos por delante. En el peor momento del local, la jerarquía de Quinteros, con cinco puntos seguidos (además de un doble de Cantón), volvieron a poner calma en el parque Mitre al dejar el marcador 87 a 80, con cuatro minutos por jugar. A partir de allí todo fue del “Fantasma” que sentenció el juego con una tremenda claridad por 99 a 72. Síntesis: Regatas Corrientes (99): Jonatan Treise 2, Paolo Quinteros 16, Anthony Smith 11, Fabián Ramírez Barrios 9, y Tayavek Gallizzi 10 (FI); Marco Giordano 14, Omar Cantón 9, Adonys Henriquez 10, Javier Saiz 6, Juan P. Corbalán 7, Joaquín Marcón 2, y Fabio Gauto 3. DT: Lucas Victoriano. La Unión (72): Martín Gómez 0, Jonathan Maldonado 16, Alexis Elsener 10, Jonathan Flowers 18, e Ignacio Alessio 13 (FI); Federico Martín 8, Sebastián Acevedo 6, Lautaro Cabrera 1, Elías Iñiguez 0, y Franco Fragozo 0. DT: Gabriel Piccato. Progresión: 25/17, 47/34 (22/14), 73/55 (26/21), y 99/72 (26/17). Árbitros: Gustavo Chávez, Leandro Lezcano y Raúl Lorenzo. Estadio: “José Jorge Contte” del Club de Regatas Corrientes. Informe: Prensa Regatas Foto: La Liga Contenidos Movistar