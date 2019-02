La Unión de Formosa venció a Regatas Corrientes por 91 a 77 para cortar la racha adversa de cuatro derrotas. Elsener fue una de las figuras con 22 puntos y 11 rebotes. El goleador fue Flowers con 27. En la visita, Ramírez Barrios aportó 20 y Giordano 15. La Unión se tomó revancha ante Regatas tras superarlo por 91 a 77. Un fulminante tercer cuarto de 30 a 11 para el local sentenció el juego. En esa fracción los de Piccato se fueron a 23 unidades de distancia -65 a 42- y de ahí en más no dejaron margen para la recuperación. El local no tuvo a ninguno de sus bases naturales, Williams –intoxicación por alimentos- y Zurschmitten –desgarrado-; en tanto que en Regatas estuvo en el banco Arengo pero no ingresó. En 1,20 minuto de juego La Unión preocupó muy rápido a Regatas generando el primer pedido de tiempo muerto como consecuencia de un 8-0 sumando con cuatro jugadores diferentes. No pudo cambiar esa tendencia la visita en lo inmediato porque el local, ahora con sus cinco iniciales anotando, tomó luz de 10 -12 a 2- en 3 minutos. Después sí, con Quinteros protagonista, Regatas fue cambiando el trámite para quedar a un triple -15 a 12- con 2,13 minutos en el reloj, ya a esa altura utilizando diez jugadores contra un elenco local que mantenía su quinteto. De igual forma La Unión cuidó el liderazgo con una carrera de 6-0 con puntos de Marín, Maldonado y Flowers para tomar 9 -21 a 12- margen modificado por un doble de Giordano: 21 a 14. En 2 minutos del segundo cuarto hubo mucho. Regatas volvió a apretar con un 4-0 pero un triple de Maldonado cuidó el mando -24 a 18-. De una ofensiva donde Acevedo no pudo anotar bajo el aro salió la contra de la visita con Corbalán marcado por Gómez –a esa altura encargado de la base-. Hubo sanción de falta antideportiva del jugador local de la que no pudo sacar beneficio porque falló los dos libres y luego de tres, el mismo Corbalán para seguir 24 a 18. Con un triple de Henriquez el remero volvió a quedar a una posesión -26 a 23- pero ahora asomaron al rescate Gómez con un triple y luego Flowers -31 a 23-. A esta altura, segunda mitad del cuarto, los de Victoriano tenían de nuevo en cancha su quinteto inicial contra un rival que se las arreglaba rotando con siete piezas. Y lo hacía bien. Con 5 puntos en fila de Elsener estaba 36 a 29 a 3 minutos del final. Claro que Regatas estaba ahí. Con un triple de Ramírez Barrios y un libre de Gallizzi armó un 4-0 para ponerse 36-33. Doble largo de Alessio y libre de Marín para un 3-0 y 39-33. Dejó todo como antes Ramírez Barrios con un triple y luego, con 16 segundos, Flowers desde la línea aportó 1 -40 a 36-. La última era del remero y fue para la mano caliente de Ramírez Barrios para dejar a los suyos encima: 40-39. El arranque del tercer cuarto fue casi un calco del arranque del partido. Parcial de 14 a 2 para La Unión en 4,30 minutos obligando al pedido de Victoriano. Con Maldonado y Marín como referentes, el local salió de nuevo a flote igualando la máxima de 10 -51 a 41- y superándola con un triple de Flowers para sacar 13 -54 a 41-. Al regreso del minuto Regatas tenía 16 en contra por un segundo triple consecutivo de Flowers -57 a 41-. En 5 minutos el parcial era de 17 a 2 y, a esa altura, como en el primer cuarto, Piccato había utilizado cinco jugadores. Ahora hubo minuto del local y el trámite era el mismo. Sin gol Regatas y más margen para el local que se fue a 23 -65 a 42- con gran pasaje de Flowers anotando de tres. En casi 8 minutos el parcial era de 25 a 3. Giordano encontró algunas respuestas ofensivas en el cierre aunque Flowers seguía sumando para cerrar el cuarto con 20: 70 a 50. Pasó un aluvión de 30 a 11. En 3 minutos del último La Unión controlaba todo. Ganaba 76 a 54 y cumplía el objetivo de contener la voracidad que su rival necesitaba. Casi sobre los 5 minutos seguía lejos: 79-58. Elsener era la mejor vía de gol contra un rival que encontraba puntos en varios jugadores solo con Ramírez Barrios y Smith en cancha de su quinteto inicial. A 3 minutos del cierre el tablero cantaba 83 a 64 y con 2,41 había 23 de nuevo -87 a 64- con un triple de Elsener. Todo resuelto a favor de La Unión que tuvo una noche a pura contundencia, con una rotación corta que supo compensar todas las limitaciones previas imaginadas y que, de paso, cortó la racha negativa e interrumpió la positiva del rival. Síntesis: La Unión de Formosa 91: F. Martín 13, J. Maldonado 15, A. Elsener 22, J. Flowers 27 e I. Alessio 8 (FI); M. Gómez 3, S. Acevedo 3 y L. Cabrera 0. DT: Gabriel Piccato. Regatas Corrientes 77: J. Treise 2, P. Quinteros 9, A. Smith 6, F. Ramírez Barrios 20 y T. Gallizzi 3 (FI); M. Giordano 15, O. Cantón 0, A. Henriquez 14, J. Saiz 5, J. Corbalán 0 y F. Gauto 3. DT: Lucas Victoriano. Arbitros: Diego Rougier, Gustavo D`Anna y Danilo Molina. Parciales: 21-14, 40-39 y 70-50. Por cuartos: 21-14, 19-25, 30-11 y 21-27. Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa) Informe: Prensa La Unión Foto: La Liga Contenidos Movistar