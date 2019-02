La U visita a Ferro

La Unión visitará a Ferro hoy a las 21.00 horas. En el equipo de Piccato no será de la partida Zurschmitten por una rotura fibrilar producida por un golpe. Se espera por la vuelta de Williams. FERRO - LA UNIÓN Día: Miércoles 6 de febrero Hora: 21.00 TV: La Liga Contenidos Movistar Árbitros: Alejandro Ramallo - Fernando Sampietro - Enrique Cáceres Estadio: Héctor Etchart (CABA) Posiciones: Ferro está cuarto en la tabla de posiciones de La Liga Banco Comafi (9-5), mientras que La Unión marcha decimotercero con récord 6-7. Rachas: Ferro se recuperó de dos derrotas en la ruta tras vencer a Quilmes la fecha pasada. La Unión también volvió a la victoria luego de cuatro caídas frente a Regatas. Información y privacidad de Twitter Ads El dato: En Ferro se produjo la vuelta de Sebastián Orresta en el partido pasado ante Quilmes. El base, recuperado de su microdesgarro, sumó siete puntos y dos rebotes en un minuto y medio de juego. Por otro lado, Iván Gramajo y Tomás Spano de Ferro, formarán parte de la delegación de Liga de Desarrollo que viajará a Brasil para medirse contra el seleccionado de La Liga de Desenvolvimiento, el 8 de febrero (18 horas) en Franca, San Pablo, en pleno desarrollo del Juego de las Estrelas de la NBB. Información y privacidad de Twitter Ads Historial en La Liga Nacional: Se midieron seis veces en La Liga Nacional. Con dos victorias para Ferro y cuatro para La Unión. El número: En Ferro, Charles Mitchell es el goleador (17,3) y es el mejor rebotero (10,4). Sebastián Orresta el mejor pasador (3,9). Johnathan Flowers es el máximo anotador en La Unión (16,3), Alexis Elsener está primero en rebotes (8,8) y Jonathan Maldonado también está primero en asistencias (3,7). Ferro anota 80,9 puntos de promedio por partido, mientras que recibe 78,5. La Unión anota 84,1 y es el cuarto mejor ataque, mientras que recibe 85,5 siendo la tercera peor defensa. Repasá la tabla de posiciones, líderes en estadísticas individuales y tablas por equipos Parte Médico: En el local, Luciano Massarelli continúa con su recuperación, poniéndose a punto luego de la operación de su rodilla derecha (ligamento cruzado anterior roto). En la visita, no será de la partida Nicolás Zurschmitten por una rotura fibrilar producida por un golpe en el partido con Olímpico. Por otro lado, se espera por la vuelta de Coron Williams, quien no estuvo en los juegos frente a Regatas por intoxicación.