No dejó dudas

Con una gran producción ofensiva, La Unión de Formosa superó a Quilmes por 103 a 73 para frenar su racha de tres derrotas. Goleo bien repartido en el local con 23 de Williams y 20 de Flowers. Ortiz sumó 20 para la visita. Quilmes fue el primero en mostrar mejores ideas en el arranque con puntos cerca del aro y también afuera con Ortiz, Essengue y Morales como protagonistas para un 9-3 en 3 minutos. Esa ventaja de 6 la iba a poder cuidar el visitante hasta la mitad del capítulo, incluso subiendo a 7 -18 a 11-. De ahí en más La Unión fue un vendaval ofensivo y, de paso, clausuró su aro. Quilmes no metió más un punto y el local se despachó con un 15-0 para terminar 26 a 18. De los 15 solo hubo dos puntos nacionales –Marín- el resto fue de los tres extranjeros con 2 de Wright, 6 de Williams y 5 de Flowers. El vendaval tuvo continuidad en el segundo cuarto. El 15-0 fue 20-0 con más de Flowers y Wright y un doble Vasirani asomó como una pequeña isla en la lluvia de puntos que iba a seguir recibiendo Quilmes. Desde el doble de Vasirani La Unión logró una nueva fulminante carrera: 17-0 para llevar su ventaja a los 28 puntos -48 a 20- con poco menos de 4 minutos por jugar. Seis jugadores anotando puntos para los de Piccato que seguían con la mira muy bien calibrada para lograr llegar a los 30 de luz a 1,59. Fue con el cuarto triple de Williams. Pero quedaba un poco más. Doble de Marín bajo el aro en el cierre para bajar el telón con 32 -56 a 24-. Parcial demoledor de 30 a 6. Lo de la mira calibrada, totalmente ratificado en el 14 de 17 en dobles -82%- y en el 8 de 18 en triples -44%-. Un 13 a 3 en 4 minutos del tercer cuarto devolvió a Quilmes a la acción. El visitante salió intenso, paró la ofensiva de La Unión y anotó con Ortiz, Fernández, Morales y Vasirani. La ventaja era de 22 ya pasando la mitad del capítulo -61 a 39-, bajó a 20 -62 a 42- con 3,50 de juego luego de un triple de Ortiz y a 18 -62 a 44- un rato después. A esa altura, un parcial de 20 a 6 para Quilmes. Con Williams de protagonista, La Unión recuperó margen. Sacó una falta para anotar desde la línea y luego sumó de tres puntos para poner a los suyos de nuevo arriba de los 20 -66 a 44-. Marín y Acevedo también anotaron cerca del aro, Acevedo asistió a Williams en la pintura y todo volvió a ser para el local -72 a 44- ya en el minuto final de la fracción. Quilmes largó el último con un 6-0 en 1,20 minuto –triples de Bolívar y Ortiz- obligando a Piccato a parar el juego. De nuevo estaba a 20 -74 a 54- y había que terminar de disolver las aspiraciones de la visita. En lo inmediato, La Unión evitó que Quilmes siga achicando y con puntos de Acevedo y Flowers cuidó su liderazgo con solvencia, al punto de estar cerca de recuperar el margen de 30 -91 a 63- en los últimos 4 minutos. Hasta que lo recuperó con un gran rompimiento de Elsener -93 a 63- con 3,20 en el reloj. Y los pasó. Con triple de Acevedo registraba nueva máxima de 33 –96 a 63- para alejarse en el marcador y decorar el final, que fue 103 a 73. Síntesis: La Unión de Formosa 103: C. Williams 23, J. Maldonado 12, F. Marín 8, J. Flowers 20 e I. Alessio 10 (FI); A. Elsener 11, K. Wrigth 8, S. Acevedo 11, M. Gómez 0 y L. Cabrera 0. DT: Gabriel Piccato. Quilmes 73: V. Fernández 10, L. Ortiz 20, J. De La Fuente 4, J. Morales 6 (x) y G. Essengue 8 (FI); M. Bolívar 9, E. Vasirani 4, M. Maciel 2, L. Tantos 3, C. Wagner 7 y A. Lecona 0. DT: Javier Bianchelli. Árbitros: Roberto Smith, Leonardo Zalazar y Alberto Ponzo. Cuartos: 26-18, 30-6, 20-24 y 29-23. Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa) Informe: Prensa La Unión de Formosa Foto: La Liga Contenidos Movistar