Segunda seguida

La Unión de Formosa metió un segundo triunfo consecutivo de local, ahora ante Quimsa, por 83 a 74. Con una enorme actuación de John Flowers –autor de 26 puntos con 8 de 13 en tiros de cancha- el elenco de Gabriel Piccato dominó en el primer tiempo, llegó a sacar 17 -44 a 27- y después tuvo enorme autoridad en todo el segundo tiempo para custodiar la ventaja obtenida.

Con Flowers -5- y Williams -2- anotando en las primeras tres ofensivas, La Unión tomó un inicial 7-2 en 1,30 minuto. Respondió Quimsa con puntos adentro con Francis y Mainoldi para quedar 7-6. Ambos perdieron eficacia en sus dos siguientes ataques para que los números no se muevan hasta que volvió Flowers con un doble largo para el 9-6. Marín fue el encargado de anotar el primer triple de la noche y en la siguiente acción ofensiva de La Unión, Flowers sumó de a dos y sacó falta a Mainoldi, cobrada desde la línea para tomar 7 -15 a 8-. Flowers era el hombre del momento. Cinco puntos más en fila del extranjero -15 hasta ahí- para quedar, con 3 minutos de juego, 8 arriba -20 a 12-. Santander pidió minuto y mandó otro pivote, Acuña para jugar con Francis y que éste intente frenar a Flowers. Pero iba a asomar de nuevo Marín, con un segundo triple para la ventaja de 11 -23 a 12. También Piccato movía el banco con Acevedo y Wrigth a escena y seguían llegando buenas noticias para el local que sacaba falta para tres libres con Williams, quien, con eficacia plena, subía la brecha a 12 -26 a 14- con 1 minuto. Dos libres de Acuña iban a ser lo último de la fracción: 26 a 16. Con triple de Brussino y doble de Fells, Quimsa largó con un 5-0 el segundo para ponerse a 5 -26 a 21-. Flowers con dos libres paró la corrida rival, se sumó Williams con un triple para devolver el 5-0 y, con otra anotación extranjera, Wrigth, había un 7-0 para recuperar los 12 -33 a 21-. El juego ganaba en intensidad y el local se animaba a ese desafío. Con libres de Maldonado subía la brecha a 13 -40 a 27- con 3 minutos por delante, en un parcial cada vez más friccionado con un Quimsa muy incómodo al no encontrar vías de gol. Y más incómodo iba a lucir en la recta final del cuarto cuando hubo dos jugadas calcadas. Francis falló dos intentos y en ambas ocasiones Elsener corrió la cancha para un personal 4-0 que hacía subir más la diferencia, 17 con un 44 a 27. La pudo bajar Schattmann, anotando a distancia para llegar al descanso 46 a 32. En los 3 primeros minutos del tercero, La Unión seguía teniendo bajo control a Quimsa con un 6-5. Schattmann y Brussino lastimaron de tres para un parcial de 12 a 8 para la visita en 5 minutos que se ponía a 10 -54 a 44-. Pero se pegó un 6-0 para La Unión con Maldonado, Alessio y Flowers para quedar a uno de la máxima del segundo cuarto -60 a 44-. Era el momento de Maldonado que iba para adentro y generaba faltas pero Quimsa estaba al acecho volviendo a achicar a 10 -61 a 51- con triple de De Los Santos. Con un libre de Zurschmitten y dos de Maldonado, de nuevo, subía La Unión -64 a 51- para cerrar el cuarto en esas cifras. En 40 segundos del cuarto final La Unión metió un 4-0 y tuvo de nuevo 17 en su cuenta -68 a 51- obligando a Santander a pedir minuto. Respuesta de 4-0 para Quimsa que seguía incómodo y así Mainoldi se ganó una antideportiva contra Elsener. El mismo Mainoldi era el argumento ofensivo de la visita en ese pasaje -8 puntos en fila- para quedar a 10 -71 a 61-. Seguían por 10 y Mainoldi seguía siendo protagonista pero ahora hablando y provocando roces con una terna que demoraba en aplicar rigor. El castigo cayó sobre Brussino y Williams, descalificados. En el regreso a la acción Alessio anotó abajo del aro justamente anta Mainoldi y en la contra Quimsa perdió el balón con lo que Santander saltó para pedir minuto. 78 a 66 para La Unión con 3 minutos. Una antideportiva de Acuña a Flowers tuvo castigo. Dos libres para el interno local y quinta de Acuña para tener un 80 a 68 con 2 minutos. Achicó Schattmann con tres libres para quedar a un dígito, 9, 80 a 71. Y tenía que aparecer el dueño de la noche: doble de Flowers atacando el aro para seguir firmes con 58 segundos -82 a 71-. Mainoldi falló de tres y con 38 segundos la visita cortaba. A Zurschmitten sin aciertos. Otra ofensiva sin nada para Quimsa y con 20 segundos ya nada podía cambiar. Libre de Alessio y triple de Schattmann para cerrar 83 a 74. Síntesis: La Unión (83): C. Williams 12 (D), J. Maldonado 14, F. Marín 6, J. Flowers 26 e I. Alessio 11 (FI); A. Elsener 5, K. Wrigth 6 (x), S. Acevedo 2 y N. Zurschmitten 1. DT: Gabriel Piccato. Quimsa (74): N. de Los Santos 9, L. Schattmann 16, F. Aguerre 4, L. Mainoldi 10 y T. Francis 12 (FI); C. Fells 4, J. Brussino 11 (D), R. Acuña 8 (x) y G. Mendes 0. DT: Silvio Santander. Arbitros: Raúl Sánchez, Diego Rougier y Sebastián Moncloba Parciales: 26-16, 46-32 y 64-51 Por cuartos: 26-16, 20-16, 18-19 y 19-20 Estadio: Estadio Cincuentenario (Formosa) Informe: Prensa La Unión Foto: La Liga Contenidos Movistar