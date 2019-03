No pudo ante el campeón

San Lorenzo derrotó a La Unión de Formosa en el Cincuentenario por 95 a 89. El juego tuvo gran equilibrio en el primer tiempo pero desde el tercer segmento, la visita lo puso a su favor y lo definió con autoridad. Sims fue el goleador en el ganador con 18 puntos. En el local, Flowers sumó 22. Largaron con eficacia en los primeros ataques para estar a la par en las cifras con un 7 de cada lado. Ambos con variadas vías de gol hasta que San Lorenzo recostó su ofensiva en Meyinsse que logró un personal 3-0 para que los suyos tomen tres -10 a 7-. Respondió el local con Flowers y Marín eficaces de tres para igualar en 10 y después para subir 13 a 10. Ahora el que no demoró en reaccionar fue la visita que lo igualó en 15 y luego metió una carrera de 5-0 –Vildoza y Sims- para un 20-15 cerca del minuto final. La puntería de tres volvió a ser aliado de La Unión con Marín sumando su segundo triple para apretar a 3 -20 a 17- margen con el que se cerró el cuarto -22 a 19- luego de un doble de Calfani y otro de Marín, goleador de la fracción con 10-. En el segundo La Unión metió un 4-0 en 2 minutos y volvió al frente -23 a 22-. Se mantuvo por 2 minutos más, logrando tres de luz con un doble de Wright, pero Mata dejó todo como al principio con un triple –igualdad en 27-. El juego ganaba en intensidad y ambos perdían eficacia. En ese contexto, La Unión seguía arriba con un doble profundo de Williams -32 a 29- y lo imitó Zurschmitten anotando y sacando falta, cobrada con el libre para subir por 4 -35 a 31- con 3 minutos. Con Marín de vuelta en cancha el alero sumó de dos para conseguir renta de 5 -37 a 32- que entre Fjellerup y Tucker se encargaron de bajar a la mínima -37 a 36-. El juego ya estaba en su minuto final de la fracción y no se pudo alterar en cuanto a la distancia para el local. Claro que en ese cierre ambos siguieron anotando para bajar el telón en 41 a 40. En los 2 primeros minutos del tercero, San Lorenzo se puso duro atrás y saco rédito. Parcial de 7-2 para sacar 4 -47 a 43- aunque contestó el local dando juego a Alessio adentro. 7 puntos del interno más un triple de Maldonado para que La Unión vuelva adelante -50 a 49-. Ahora ya no era un solo equipo anotando, iban los dos y estaban a la par en 51 con 4 minutos de juego. Con un Tucker muy activo, la visita volvió a tener 5 en su cuenta -58 a 53- y para los de Piccato llegaba una vez más la exigencia de seguir encima. Esta vez costaba más porque el rival seguía firme atrás y ahora con Aguirre, de tres, lograba la máxima de la noche -63 a 55-. Y más compleja era la tarea porque los jueces sancionaron una técnica al banco de La Unión al reclamar faltas que, a esa altura –el reclamo- se hacía reiterativo. San Lorenzo defendía como quería, cerró su aro y al otro lado subía el margen a 11 -66 a 55-. De igual forma La Unión se animaba al desafío, cerrando la fracción parando la ofensiva rival en el minuto final y achicando con un triple de Zurschmitten: 66 a 58. Un 6-3 de La Unión en dos minutos alentó al local que apretó 69 a 64 con 4 de Elsener y 2 de Wrigth. La visita salió a flote con aciertos de tres. Mata y Sims para despegar a 10 -75 a 65- con 4 minutos de acción y con el dueño de casa que ya no contaba con Williams con molestias en un tobillo. De las seis anotaciones en el cuarto, cinco fueron triples de San Lorenzo con dos de Sims, el segundo para anotar nueva máxima de 13 -80 a 67-. Y había que seguir anotando máximas. 15 con dos libres de Meyinsse -82 a 67- con 4 minutos en el reloj. La Unión quemaba lo que tenía pero de nada le servía encontrar acciones efectivas de tres puntos porque al otro lado le pagaban con la misma. Entonces el reloj marchaba hacia el tramo final con los 15 para la visita -88 a 73 a 3,10 minutos- que fueron 17 -90 a 73- ya en los 2 minutos finales. Partido resuelto a partir de la diferencia que hizo San Lorenzo con el 26 a 17 del tercer cuarto. Claro que, fiel a lo que dio en toda la noche, La Unión la luchó hasta el final cerrando la noche a mucho menos de los 17: 95 a 89. Síntesis: La Unión de Formosa 89: C. Williams 4, J. Maldonado 18, F. Marín 14, J. Flowers 22 e I. Alessio 12 (x) (FI); A. Elsener 5, K. Wright 8, S, Acevedo 0 y N. Zurschmitten 6. DT: Gabriel Piccato. San Lorenzo 95: J. Vildoza 5, D. Sims 18, M. Mata 16, M. Calfani 11 y J. Meyinsse 15 (FI); M. Fjellerup 3, R. Clemente 0, N. Aguirre 12, D. Tucker 15 y J. Anthony 0. DT: Gonzalo García. Árbitros: Leandro Lezcano, Gonzalo Delsart y Danilo Molina. Por cuartos: 19-22, 22-18, 17-26 y 31-29. Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa) Informe: Prensa La Unión Foto: La Liga Contenidos Movistar