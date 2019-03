Sumó afuera

La Unión superó a Quimsa en el estadio Ciudad por 84 a 75. Fells se destacó con 21 puntos en el local. En el ganador, Wright fue la figura con 15 puntos y 13 rebotes. Quimsa comenzó el partido errático, Flowers rompió la paridad del encuentro con un doble, Fells anotó los primeros puntos de la Fusión que luego se adelantó 7/4 con anotaciones del estadounidense. El partido estaba parejo e igualado en 9, la Fusión movió el banco de relevos e ingresaron Schattmann, Brussino y Acuña para buscar variantes en los sistemas. Sin un equipo dominante en el juego y con muchas imprecisiones, al primer cuarto se lo llevó La Unión en 18/13. En el segundo, Fells gravitó permanentemente la defensa formoseña y abrió los caminos al aro para que Quimsa comience a imponer su juego, de esa forma el dueño de casa logró pasar al frente tras esta Luego comenzaron a sumar Schattmann y Mainoldi y Quimsa aumentó la brecha, sin embargo La Unión aprovechó los errores de la Fusión para limar la diferencia. Ingresaron a los vestuarios con victoria parcial de Quimsa (36/35). En el tercer parcial Quimsa rápidamente sorprendió a La Unión con un parcial de 14/0 y un Fells inspirado, así la Fusión aumentó la diferencia a 15 puntos. Quimsa jugaba en un buen nivel en lo colectivo pero luego las desconcentraciones en la marca le dieron vida a La Unión y volvieron a pasar al frente. El local cayó en una meseta y le costó convertir en el cierre de cuarto. Con el marcador en 57/54 se fueron a jugar los últimos diez. En el último parcial, La Union llegó a sacarle 14 puntos de ventaja al equipo de Santander, la falta de gol le jugó en contra a los santiagueños que no pudieron volver a meterse en partido nuevamente, en los últimos minutos Quimsa intentó descontar de todas las formas pero los intentos fueron en vano. Derrota de la Fusión en el Ciudad, ahora deberá poner la cabeza en el clásico que se jugará el martes en La Banda. Síntesis: Quimsa 75: N. De Los Santos 12, C. Fells 21, F. Aguerre 5, L. Mainoldi 7 y T. Francis 6 (fi), J. Brussino 8, R. Acuña, L. Schattmann 14, J. Burgos, S. Lugo, T. Allende y G. Mendes 2 DT.: Silvio Santander. La Unión 84: C. Williams, J. Maldonado 14, F. Marín 12, J. Flowers 9 e I. Alessio 8 (x) (FI); A. Elsener 14, K. Wright 15, S, Acevedo 0 y N. Zurschmitten 12, L. Cabrera, M. Gómez, F. Fragozo DT: Gabriel Piccato. Parciales: 13/18, 23/17, 18/22, 21/27. Árbitros: Juan Fernández, Alejandro Zanabone, Mario Aluz. Estadio: Ciudad (Santiago del Estero) Informe: Prensa Quimsa Foto: La Liga Contenidos Movistar