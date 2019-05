Volvió al triunfo

La Unión de Formosa venció a Hispano Americano por 91 a 70 cortando una racha de tres derrotas de local. Elsener con 27 y Maldonado con 24 fueron los máximos anotadores del local, en tanto que Hure sumó 28 para la visita. Poniendo la pelota en la pintura para Hure y para Scott, Hispano largó el partido con eficacia y en 2 minutos se puso 7-0. También acertó de afuera con Tabarez para tomar margen de 8 con un 10 a 2 ante un elenco local que solo había podido anotar con Flowers profundo. La Unión mejoró en ataque con Wrigth y Elsener para apretar a 3 -12 a 9 y 15 a 12- ya en los 4 minutos finales del capítulo aunque Hispano siguió encontrando vías de gol incluso corriendo el contraataque tal como pudo anotar Paletta para el 17 a 12. Con el local de nuevo sin aciertos en el aro rival, la diferencia subió a 9 con un triple de Hure -21 a 12- para cerrar el cuarto con un doble de Elsener que dejó el score en 21 a 14. Un doble de Elsener inauguró el segundo cuarto pero luego, por más de 2 minutos, no anotó nadie hasta los dos puntos de Morrison. Así Hispano seguía con margen de 7 en un trámite con muchas falencias de ambos para atacar. En ese contexto el local sacó provecho de la decisión de Zurschmitten para atacar el aro, generando falta y sumando dos libres, y luego una buena defensa que le dio ruta libre a Flowers para correr con lo que se armó un 4-0 que, como en el cuarto anterior, lo tenía 3 abajo: 23 a 20. Un triple de Buemo y libres de Scott le dieron a la visita un 5-0 reparador -20 a 20- con 6 minutos en el reloj. Había más. Ahora corría Hispano con Buemo y los que antes eran 3 de distancia pasaron a ser 10 -30 a 20-. Fue de uno por achicar La Unión con doble de Wrigth y triple de Williams -30 a 25- pero Scott respondió con un personal 4-0 y de paso asistió a Paletta para subir la máxima a 11 -36 a 25-. En el tramo final, con Maldonado y Marín la brecha bajó a 6 -37 a 31- pero con Buemo y Scott hubo un 4-0 que dejó a la visita con un 41 a 31. Con Maldonado activo en el arranque del tercero, La Unión, vía exclusiva Maldonado, armó un 7-0 en menos de 2 minutos para ponerse a 3 -41 a 38-, con un triple de Elsener estaba a 2 -43 a 41- y con un acierto de Maldonado a 1 -45 a 44-. Un doble de Buemo sostuvo a Hispano pero estaba claro que el local tenía mejores herramientas que en los parciales anteriores para ir por la igualdad y así fue. Con dos de Williams quedó a la par en 47 y con otros dos de Maldonado, por primera vez en la noche, ganaba La Unión: 49 a 47 con 3,18 minutos. Parcial de 18 a 6 hasta ahí. La defensa del local seguía firme y había más chances de correr. Williams anotó en bandeja y sacó la falta para tener margen de 5 -52 a 47-. Más de Williams ahora de tres para sacar 7 -57 a 50- y en el final, entre la desprolijidad que se adueñó del juego, Zurschmitten anotó para bajar el telón con 9 a favor de los suyos -59 a 50. El cuarto fue de 28 a 9. La Unión redobló la apuesta de intensidad en la largada del cuarto parcial y con triples de Maldonado y Marín contestó a los dobles –dos- de Hure para separarse por 11 -65 a 54- en 2 minutos. También volvió a correr desde su defensa para provecho de Elsener que con dos libres puso 13 de luz -67 a 54-. Pisando la mitad del cuarto el partido volvió a ganar en confusión pero ahora con las decisiones de los jueces con dos faltas técnicas al local que de igual manera hacía frente al momento y cuidaba los 13 de ventaja -78 a 65 con 4,17 minutos de juego-. Hure era la carta ofensiva de Hispano que tenía sabor a muy poco con lo que La Unión seguía haciendo en ataque. Elsener, con mucha responsabilidad en esto, anotando cerca del aro para ponerse por 17 -84 a 67- con menos de 3 minutos. En ese tramo final Hispano no pudo cambiar el destino. La Unión siguió ensanchando la diferencia hasta llegar a los 21 con el 91 a 70 final que, de paso le sirvió para dejar ventaja sobre este rival en el caso que queden igualados en la tabla. Síntesis: La Unión de Formosa 91: C. Williams 13, J. Maldonado 24, A. Elsener 27, J. Flowers 6 y K. Wrigth 7 (FI); N. Zurschmitten 4, I. Alessio 4, F. Marín 6 y S. Acevedo 0. DT: G. Piccato. Hispano 70: N. Paletta 6, P. Tabarez 8, D. Morrison 7, D. Hure 28 y D. Scott 11 (fi); D. García 0, F. Benítez 0, C. Buemo 9 y K. Waschmann 1. DT: M. Richotti. Arbitros: Juan Fernández, Leandro Lezcano y Enrique Cáceres. Por cuartos: 14-21, 17-20, 28-9 y 32-20. Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa) Informe: Prensa La Unión Foto: La Liga Contenidos Movistar