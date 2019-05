Lo hizo de nuevo

La Unión venció a Gimnasia en suplementario por la mínima (71-72) y se quedó con el primer punto en la serie de los #PlayoffsLaCaja. Flowers fue el goleador con 21 puntos. Los primeros puntos del partido los colocó Dwight Lewis para el local. En el inicio el desarrollo del juego fue parejo, ninguno encontraba efectividad y promediando el cuarto iban igualados en 7. Luego, la visita fue quien logró conseguir una leve ventaja aprovechando los yerros en ofensiva de Gimnasia y se puso cinco arriba (7-13). Eso obligó al técnico Martín Villagrán a pedir minuto. Los de Formosa volvieron defendiendo duro, con distribución de goleo en ataque estiraron la ventaja y se fueron ganando el parcial 27 a 11. En el inicio del segundo, el capitán del “Verde”, Diego Romero, trabajó un doble en la pintura para acortar. Después, Gimnasia defendió duro al rival y con dos libres del recientemente llegado Juan Coronado sumado a una buena penetración de Lewis se puso once abajo (16-29). Los del norte siguieron con su plan de juego y con la mejora del “Mensana” en su aro, el tanteador quedó con diferencia de diez puntos (21-31). Igualmente, en el mejor momento del local, tres aciertos consecutivos de larga distancia de Johnathan Flowers volvieron a dejar a los formoseños con una buena ventaja y se fueron al descanso dieciséis arriba (24-40). En el regreso al juego, luego de posesiones erradas de ambos bandos, Yoan Mensia tomó un rebote y metió el primer doble del segundo tiempo, pasados más de dos minutos del tercer cuarto. A partir de su defensa y el apoyo del público, los del sur reaccionaron. No dejaron que La Unión tome tiros cómodos y del otro costado un triple de Jonatan Treise y un acierto de Lewis acortaban la ventaja a nueve (33-42). El conjunto de Comodoro continuó concentrado y otro gran doble de Romero en la zona pintada ponía el marcador 40-45. Los de Formosa sólo convirtieron cinco puntos en el parcial y se fue al desenlace el “Verde abajo” por dos (43-45). Romero inauguró el tanteador del último cuarto con un simple para dejar la diferencia mínima. Después, vinieron dos triples consecutivos del equipo de Gabriel Piccatto. En otro momento difícil, volvió a aparecer el capitán del “Verde”, que sumó tres -doble y falta- para no permitir que la visita se aleje (49-53). Luego, el desarrollo se hizo muy disputado. Coron Williams y Jonathan Maldonado se hicieron cargo del ataque de los del norte. Un triple de Treise dejó todo empatado en 59 y a falta de 1.19m para el cierre, un simple de Vega lo ponía arriba a Gimnasia después de casi todo el juego (62-61). El partido terminó igualado y se definiría en suplementario. Federico Marín metió cuatro puntos seguidos en el arranque del tiempo extra y Treise respondió con un doble largo (66-68). El suplementario se vivía con nerviosismo y la visita nuevamente logró sacar una leve ventaja (69-72). Igualmente, Vargas en el poste bajo la acortaría a falta de 40s para el cierre. Finalmente fue triunfo para La Unión 71-72. El viernes en el Socios Fundadores se volverán a enfrentar por el segundo punto de la serie. Síntesis: Gimnasia y Esgrima (71): Jonatan Treise 17, Dwight Lewis 9, Sebastián Vega 12, Franco Giorgetti 2 y Eloy Vargas 12 (FI) Diego Romero 11, Juan Coronado 2, Juan Manuel Rivero 0 y Yoan Mensia 6. Enzo Amado, Pedro Bombino y Pedro Rossi no ingresaron. DT: Martín Villagrán. La Unión (72): Coron Williams 12, Jonathan Maldonado 14, Alexis Elsener 4, Johnathan Flowers 21 y Keith Wright 4 (FI) Ignacio Alessio 7, Nicolás Zurshmitten 4, Federico Marín 6 y Sebastián Acevedo 0. Elías Iñíguez no ingresó. DT: Gabriel Piccato. Árbitros: Fernando Sampietro, Alejandro Zanabone y Sebastián Moncloba. Parciales: 11 - 27 / 24 - 40 (13-13-) / 43 - 45 (19 – 5) / 64-64 (21-19 ). TS: 71 -72 (7-8). Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia). Informe: Prensa Gimnasia Foto: La Liga Contenidos Movistar