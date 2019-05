Serie igualada

Gimnasia venció a La Unión 71 a 70 por los Octavos de Final de la Liga Nacional y empardó la serie. El goleador del partido fue el venezolano Lewis con 18 puntos. Los próximos dos juegos de la llave se disputarán en Formosa y el Verde está obligado a ganar uno para forzar el desempate. Inauguró el tanteador del encuentro Johnathan Flowers para la visita. El desarrollo comenzó con mucha intensidad por parte de ambos y también la paridad se reflejaba en el marcador (10-10). El joven cubano de Gimnasia, Yoan Mensia, tuvo un gran pasaje en el local mientras que los del norte apretaron en defensa y repartieron el goleo en ataque para sacar ventaja (14-22). Después, los de Martín Villagrán no encontraron efectividad y los del norte se fueron ganando el primer parcial por doce (17-29). En el segundo el “Verde” quemó piernas en su aro y aprovechó del otro costado para acortar distancia con un triple de Sebastián Vega (27-33). Gimnasia se empezó a sentir cómodo con su defensiva y con tres puntos de Lewis -doble y falta-, quedó dos abajo (34-36). Igualmente, La Unión seguía buscado los espacios para el mejor tiro con la conducción de Jonathan Maldonado y Coron William. Con la buena tarea de Lewis, el capitán Diego Romero y Vega -que metió un triple en los últimos segundos del cuarto-, se fueron al descanso empatados en 43. Dwight Lewis colocó los dos primeros tantos en el regreso al juego. El conjunto de Comodoro entró enchufado y con cinco tantos consecutivos de Franco Giorgetti sacó siete de ventaja (50-43). Sin embargo, los dirigidos por Gabriel Piccato lo empataron rápidamente. Las acciones continuaron equilibradas y a falta de poco menos de dos minutos para el cierre de tercero, empataban en 56. Más tarde, un doble de Giorgetti y otro de Vargas permitieron que el “Mensana” entre al desenlace ganando 62 a 58. El último parcial empezó con un doble largo de Ignacio Alessio y respondió de larga distancia Juan Manuel Rivero (65-60). Después, Gimnasia siguió defendiendo duro intentando cortar las vías de ataque del rival, pero La Unión también defendía. Por varias posesiones, el tanteador sólo vio la modificación por un simple de Alessio (65-61). Lo destrabó Giorgetti con dos puntos en el poste bajo y posteriormente un triple de Federico Marín dejó a los de Formosa uno abajo a falta de dos minutos (67-66). Cuando los 24 segundos se extinguían, un doble de Jonatan Treise puso al “Verde” arriba 69-66 con un minuto para el final del partido. Luego, el propio Treise tomó un rebote importante en una de las últimas jugadas y asistió a Giorgetti, para que el Chaqueño deje arriba al local por tres (71-68). No alcanzaron los dos libres de Maldonado y el local se quedó con un triunfo importante que le da aire para ir a Formosa. El “Verde” no tendrá mucho descanso, ya que viajará al norte para disputar con La Unión - lunes y miércoles- los próximos dos puntos de la serie. Deberá ganar uno para estirar le definición y volver al Socios Fundadores. Síntesis: Gimnasia y Esgrima (71): Jonatan Treise 5, Dwight Lewis 18, Sebastián Vega 11, Yoan Mensia 7 y Eloy Vargas 6 (FI) Franco Giorgetti 13, Diego Romero 8, Juan Coronado 0, Juan Manuel Rivero 3. Enzo Amado, Pedro Bombino y Pedro Rossi no ingresaron. DT: Martín Villagrán. La Unión (70): Coron Williams 9, Jonathan Maldonado 15, Alexis Elsener 11, Johnathan Flowers 8 y Keith Wright 14 (FI) Ignacio Alessio 7, Nicolás Zurshmitten 0, Federico Marín 6 y Sebastián Acevedo 0. Elías Iñíguez no ingresó. DT: Gabriel Piccato. Árbitros: Leandro Lezcano, Sergio Tarifeño y Javier Sánchez. Parciales: 17 - 29 / 43 - 43 (26- 14) / 62 - 58 (19 – 15 ) / 71 - 70 (9 - 12). Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia). Informe: Prensa Gimnasia Foto: La Liga Contenidos Movistar