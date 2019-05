Arriba La U

La Unión de Formosa hizo un partido redondo ante Gimnasia para ganarle por un amplio 90 a 64 que lo dejó al frente 2 a 1 en la serie de Octavos de Final. Elsener fue el goleador del ganador con 19 puntos. Vargas de destacó en la visita con 20 puntos. Sostenido en la fortaleza defensiva que mostró desde el arranque, La Unión consiguió la primera ventaja en 4 minutos de acción con un 8 a 4 con la mitad de los puntos de Elsener desde la línea y se fortaleció con un acierto de tres de Flowers para ponerse 11 a 6. La situación obligó al tiempo muerto de Gimnasia antes que Elsener vaya a la línea por dos libres. Volvieron y el alero metió los dos para tomar ventaja de 13 a 6 en 4:30 minutos. La defensa del local seguí firme con Wright metiendo dos tapas casi pegadas y facturando al otro lado con un segundo triple de Flowers y luego con otra contra para el doble de Wrigth que daba 12 de ventaja -18 a 6-. Con descanso para Elsener y Wrigth el local recorría los últimos 2 minutos con la misión de seguir controlando el partido. No lo pudo hacer porque Coronado armó un 4-0 que acercó a los suyos 20 a 12, aunque luego hubo un doble de Alessio para dejar el resultado con 10 a cuenta del local: 22 a 12. En el arranque del segundo asomó Williams con un 5-0 que permitió igualar la máxima de 12 y en la acción posterior Flowers iba a lastimar de tres por tercera vez en el juego –en tres intentos- para irse más arriba: ventaja de 15 (30-15) en menos de 3 minutos del parcial. Con más defensa –recupero de Maldonado- La Unión volvió a anotar adentro con Alessio para alejarse por 17 (32-15). Después se apuró en dos ofensivas tirando de tres sin éxito pero siempre se recostaba en su defensa, ahora generando una nueva pérdida de Maldonado. Gimnasia logró anotar cerca del aro con rompimientos de Rivero y Lewis para achicar a 13 (32-19) en la mitad de la fracción. Ahora Piccato paraba el partido para solucionar el momento sin gol y lo hizo con Maldonado atacando profundo y luego con Alessio sacando falta ante Treise –la tercera- para un 3-0 reparador. De paso volvían a escena Williams y Wrigth y justamente un triple de Williams le devolvía los 17 al local (38-21). Había más de Williams, tirando de afuera y buscando su rebote. Lo ganó, subió para anotar y de paso sacó falta que facturó desde la línea. El juego ahora tenía máxima de 20 (41-21) con algo menos de 3 minutos por jugar. Gimnasia apostó a cerrar el cuarto con Romero y Vargas y ambos fueron protagonistas de la ofensiva bajando la brecha a 15 -43 a 28-. Williams desde la línea anotó dos para el local, Elsener un par más y de nuevo había 19 (47-28) con 20 segundos. Un doble de Vargas cerró el capítulo con el 47 a 30 para el local. Con la fórmula Romero-Vargas, la visita siguió mostrando su mejor cara en la largada del tercero. Armó un parcial de 5-0 para achicar a 12 (47-35) en 2,30 minutos. Al rescate vino Williams con un triple aunque seguía mejor Gimnasia que sumaba también a Lewis. El juego ganaba en intensidad defensiva y a ambos se les hacía más difícil anotar. Las faltas asomaban de cada lado y así Wright tenía 3 y debía ir al banco. El parcial era de 8-3 para Gimnasia hasta que Elsener corrió la cancha para anotar el primer doble de los suyos en 5 minutos. Se pegó Acevedo con un triple y había 14 de diferencia (55-41). Alessio forzó en la pintura y gano dos libres, anotando uno (56-41). Las faltas pasaban a ser de interés con Marín sumando su cuarta ante un intento de Vargas que cobró dos con libres. Pagó con la misma moneda La Unión poniendo la bola adentro para que defina Alessio. Acevedo sumaba otra acción de provecho robando y recibiendo falta antideportiva. Metió los dos y en la reposición no pudo anotar Williams aunque ahora había 17 de luz y la defensa del local hacía de nuevo su trabajo. Así corrió Elsener para ganar falta y sumar dos en la línea para sacar 19 (62-43). Quedaba 1 minuto y La Unión siguió dando muestras que había asimilado muy bien la amenaza de su rival en el cuarto. Lo cerró con puntos de Elsener y Acevedo cerca del aro para tener, por segunda vez en la noche, 20 de margen: 66 a 46. Quedaban 10 minutos para cerrar el trabajo impecable de 30 minutos. Un doble de Alessio abrió el parcial para subir la máxima a 22. Había más. Segundo triple de Acevedo para nueva máxima de 25 (71-46) con un 5-0 en casi 120 segundos. El local se daba el gusto de tener a sus tres extranjeros en el banco dosificando energías y no paraba de hacer diferencias. Otro doble de Alessio para 27 (73-46). Rivero cortó la sequía de los suyos con un triple aunque Elsener contestaba por idéntica vía. Faltaban 5 minutos y había muy poco por resolver. La Unión había ofrecido 35 minutos de altísimo nivel para poner la serie a su favor y ser el primero en dejar contra las cuerdas a su rival. Una notable producción que lo dejó a una victoria de dar uno de los grandes golpes de estas series de octavos de final. Síntesis: La Unión de Formosa 90: C. Williams 16, J. Maldonado 7, A. Elsener 19, J. Flowers 11 y K. Wright 4 (fi); I. Alessio 14, F. Marín 2 (x), N. Zurschmitten 3, S. Acevedo 12, E. Iñiguez 0 y L. Cabrera 2. DT: G. Piccato. Gimnasia 64: J. Treise 2, J. Mensia 4, S. Vega 3, F. Giorgetti 0 y E. Vargas 20 (fi); D. Romero 4, J. Rivero 11, D. Lewis 10, J. Coronado 10 y E. Amado 0. DT: M. Villagrán. Árbitros: Oscar Brítez, Julio Dinamarca y Raúl Sánchez. Por cuartos: 22-12, 25-18, 19-16 y 24-18. Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa) Informe: Prensa La Unión Foto: La Liga Contenidos Movistar