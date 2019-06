Olímpico pasó al frente

En el Juego 3 de la serie de Cuartos de Final, Olímpico le ganó a La Unión de Formosa de visitante por 79 a 71 para ponerse 2 a 1 al frente. Goleo repartido con los extranjeros Solano -19-, Massey -15- y Santos -14- como los destacados. Olímpico largó el juego con más claridad en ataque, solo recibiendo puntos cuando La Unión pudo correr y así se distanció en 4 minutos por 10 a 4 con tres jugadores anotando, liderados por Solano con 5. El local no encontraba eficacia de tres y se veía algo más lejos con un segundo triple de Solano -13 a 4-. Cortó la sequía con un doble largo de Wrigth y con un triple de Williams para apretar 13 a 9. De nuevo con acierto de tres, ahora vía Elsener, el margen era de tres -15 a 12- ya sobre la segunda mitad de la fracción y con un doble largo de Williams estaba a la mínima -17 a 16-. Respondió Olímpico con un 5-0 con doble de Santos y triple de Basabe -22 a 16-. Cambiaron triples en la siguientes ofensivas y Solano -10 anotaciones en el cuarto- sumó un doble cerca de la chicharra para dejar a su equipo al frente por 8 -27 a 19-. En la salida del segundo, de nuevo Olímpico tenía 9 en su cuenta -30 a 21- luego de un doble y libre, por falta, de Machuca. Pero La Unión volvía a encontrar puntería de afuera con Williams y Elsener para ponerse a 5 -34 a 29- con un triple de cada uno en 3 minutos de acción. Pero con el local muy frágil en defensa, Olímpico encontraba siempre una manera de cuidar el mando. Con puntos frescos desde el banco con Diez y Guzmán, más un segundo triple de Basabe, ahora subía su máxima a 12 -41 a 29-. Los problemas en defensa del local se hacían más graves porque en ataque ni siquiera podía sumar con Maldonado ganando dos libres. Cortó su sequía con un rebote ofensivo de Wrigth para el doble del pivote y con un triple de Marín volvió a un dígito -43 a 34-. Sirvió de poco porque, de nuevo sin gol, Olímpico armó un 7-0 y tenía luz de 49 a 34 –máxima de 15-. Quedaron diferenciados por 13 en el cierre luego de un 4-0 de La Unión que cerró el capítulo con una nueva muestra más de lo mal que defendió. Lanzamiento largo de Solano, sin éxito pero ahí estaba Santos para ganar el rebote ofensivo y anotar: 51 a 38. Con las energías de Elsener, La Unión salió al tercero como debió hacerlo desde un inicio. Mostraba carácter y puntería con Flowers para apretar a 9 -56 a 47-. El juego ganaba en desorden e intensidad sobre la mitad del parcial con poco gol de cada lado y el beneficio era del visitante que tenía por debajo de los 10 a su rival. Con la salida de Wright y la vuelta de Alessio, Olímpico encontró soluciones buscando cerca del aro. Anotó con Solano y Basualdo para tener 14 en su cuenta -64 a 50- con 3 minutos por delante y con más malas para el local. Massey fue a la línea luego de una falta técnica a Flowers cuando reclamaba falta en un intento de tres, y 15 de nuevo -65 a 50-. Ganando puntos en la línea volvió a acercarse el local con un 4-0 para estar a 10 -66 a 56- e incluso contó con dos ofensivas más con esa distancia aunque a ninguna le sacó provecho. Sumó dos posesiones más La Unión en el inicio del último cuarto sin anotar y Olímpico no dejó pasar la ocasión. Acierto de tres de Solano para volver a los 13 -69 a 56- y doble de Santos para, por tercera vez en la noche, tener 15 -71 a 56-. En 3 minutos, corrida de 5-0 de la visita que seguía dando claras muestras que tenía el desarrollo bajo control y sin amenaza concreta de perderlo –el control- por más que restaban 7 minutos. A 5,28, el local logró su primera anotación del cuarto con triple de Marín y le pegó un doble profundo de Elsener para empatar el parcial en 5 y dejar la distancia en 10 -71 a 61-. Un libre de Zurschmitten la bajó a 9 pero Massey castigó de tres -74 a 62-. Justamente el tiro de tres iba a ser el recurso de La Unión en las ofensivas posteriores pero sin puntería. Enfrente era la contracara. Basabe anotaba un triple a 2,26 minutos y, por cuarta vez en la noche, la distancia era de 15 -77 a 62-. No hubo mucho más por ver. Olímpico lo cerró con la autoridad que mostro toda la noche para quedar ahora a una victoria de las semifinales. Síntesis: La Unión de Formosa 71: C. Williams 8, J. Maldonado 4, A. Elsener 17, J. Flowers 10, K. Wright 12 (fi); I. Alessio 4, N. Zurschmitten 3, F. Marín 11, S. Acevedo 2. DT: Gabriel Piccato. Olímpico 79: J. Machuca 7, G. Solano 19, E. Basabe 12, J. Massey 15, L. Santos 14 (fi); I. Basualdo 2, A. Diez 2, K. Guzmán 8, F. Vázquez 0. DT: Adrián Capelli. Árbitros: Fernando Sampietro, Fabricio Vito y Oscar Brítez. Cuartos: 19-27, 19-24, 18-15 y 15-13. Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa) Informe: Prensa La Unión Foto: La Liga Contenidos Movistar