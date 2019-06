Pasó Olímpico

Olímpico volvió a derrotar a La Unión de Formosa, ahora 89 a 75, y se llevó la serie de Cuartos de Final por 3 a 1. Luego de un primer tiempo equilibrado, el visitante quebró toda resistencia de su rival con un contundente tercer cuarto de 28 a 13. Massey fue el goleador con 21 puntos, Machuca aportó 19 y Solano sumó 18. Los dos arrancaron nutriéndose de los aciertos de tres puntos con La Unión vía Maldonado y Williams para tomar un 8-3 en 2 minutos aunque Basabe mantuvo cerca a los suyos con dos aciertos de tres -8 a 6-. Con Flowers también anotando de tres, el local volvió a tener 5 en su cuenta -11 a 6- en 4 minutos de partido pero de ahí en más fue Olímpico el que lastimó y mucho con triples para empatar en 11 con Machuca y luego pasar a ganar 16 a 13 con Basabe. Desde ese momento vinieron las rachas para uno y otro y el constantes cambio en el mando de las cifras. Flowers con un 4-0 parra un 17 a 16, un 5-0 de la visita –Santos y Massey- para verse con máxima de 4 -21 a 17- y después un idéntico 5-0 del local –Elsener y Williams- para mandar 22 a 21. Llegaron así al cierre del capítulo donde Massey anotó corriendo la cancha para dejar a Olímpico dos arriba -24 a 22-. Con un parcial de 7 a 2 en los primeros 2.30 minutos del segundo cuarto, La Unión volvió al frente -29 a 26- con anotaciones de Flowers, Alessio y Williams. Con más de Williams –triple- subió a 4 y con otro acierto de tres, ahora de Elsener, sacaba 7 -37 a 30-. Pero la noche tenía a dos equipos picantes tirando de tres. Olímpico sumó dos en fila con Machuca y Solano para quedar a un doble -38 a 36- con menos de 4 minutos por jugar para que la paridad siga siendo dueña de la escena. Con un doble largo de Williams, el local sacó dos posesiones -40 a 36- ya jugando los últimos 2 minutos del capítulo, margen que supo cuidar hasta el cierre con protagonismo ofensivo de Williams y Alessio -46 a 42-. El show del triple tenía más capítulos para el segundo tiempo ahora con beneficio bandeño. Parcial de 12 a 4 en 3.15 minutos para subir 54 a 50 con tres triples –Massey, Solano y Basabe-. Y las bombas en el aro de La Unión no paraban de estallar. Massey metió el cuarto acierto de tres en el parcial para que la diferencia de Olímpico sea de 7 -59 a 52- la máxima de la noche con 5.39 minutos por jugar. La Unión pasó a tener enormes problemas para defender y el partido, por pirmera vez en la noche, se le iba de control. Más de Massey de tres, también de Solano, ambos grandes protagonistas del momento para dispararse a 11 -67 a 56- con un parcial, hasta ahí, de 25 a 9. Y había más. Doble largo de Santos con falta de Marín para acción de tres puntos que seguía subiendo la diferencia: 13 con un 70 a 57. Si alguien pensó que La Unión iba a ir por algo en el cuarto final, descartó, en 120 segundos, la idea porque Olímpico metió una carrera de 7-0 y se fue a 18 -77 a 59-. Piccato pidió minuto pero la primera anotación del local, en el cuarto, llegó a 6.13 del final con Williams de tres -77 a 62-. Era una cuesta muy arriba la que había delante para la que el local apostaba a jugar sin pivotes. Pero estaba claro que necesitaba que el partido sufra un vuelco completo y eso no pasó porque Olímpico siempre encontró recursos para anotar y así recorrió todo este cuarto final con el triunfo y la clasificación asegurada. Síntesis: La Unión de Formosa 75: C. Williams 18, J. Maldonado 9, A. Elsener 16, J. Flowers 15, K. Wright 2 (fi); I. Alessio 13, F. Marín 2. DT: Gabriel Piccato. Olímpico 89: J. Machuca 19, G. Solano 18, E. Basabe 14, J. Massey 21, L. Santos 13 (fi); I. Basualdo 2, A. Diez 0, J. Figueroa 0. DT: Adrián Capelli. Árbitros: Pablo Estévez, Juan Fernández y Diego Rougier. Cuartos: 22-24, 24-18, 13-28 y 16-19. Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa) Informe: Prensa La Unión Foto: La Liga Contenidos Movistar