Dani Cano nuevo DT de La U

Daniel Cano será el entrenador de La Unión de Formosa para la temporada 2019/20 de la Liga Nacional. Será su primera experiencia al frente de un plantel profesional en esta competencia, de la que fue parte por once años consecutivos desempeñándose como asistente de los directores técnicos que pasaron por La Unión de Formosa desde la 2006/07 hasta la 2016/17. Ese extenso camino que recorrió el entrenador nacido en Formosa, le permitió ser parte de la mayoría de los logros deportivos de La Unión. Solamente no estuvo en el primer ascenso y campeonato en el TNA 2004/05. Después fue el asistente de Gabriel Piccato para el segundo ascenso y título en el TNA 2008/09; subcampeonato de la Copa Argentina también con Piccato en el 2010; segundo lugar en la Liga de Las Américas en 2012 con Piccato; y subcampeonato de Liga Nacional en la 2015/16 con Guillermo Narvarte. Su ciclo lo inició con Daniel Frola en el TNA 2006/07 como segundo asistente y ya para la temporada 2007/08, también en el TNA, fue primer asistente de Víctor Daitch. Al año siguiente llegó Piccato para lo que sería el último año de La Unión en el ascenso. Con Cano como asistente, La Unión subió a la Liga Nacional en la temporada 2008/09. Vinieron tres años en la elite del básquet argentino con Piccato y Cano de asistente, y más adelante iban a pasar los entrenadores Gonzalo García, Carlos Romano, Javier Bianchelli, de nuevo Piccato, Fabio Demti y dos temporadas de Guillermo Narvarte, siempre con Cano en el rol de primer asistente. Diez años consecutivos en esa función y once sumando el primer paso con Frola, para desvincularse cuando se cerró el ciclo de Narvarte -2016/17-. De ahí en adelante la carrera de Cano siguió al frente de Sol de América, equipo de la capital de Formosa, que se fue preparando para llegar al Torneo Federal, meta que consiguió el año pasado. En ese entonces, para Cano surgieron nuevas posibilidades en el exterior. Se mudó a Chile para sumarse al cuerpo técnico que encabezaba Guillermo Narvarte en Deportes Castro en la máxima categoría del básquet trasandino, donde luego quedó al frente del plantel ante la partida de Narvarte. Ya en el 2018 se sumó a San José de Paraguay como coordinador general del básquet de esta institución, lo que generó otras opciones, como la que vino al poco tiempo cuando pasó a formar parte del staff de entrenadores de los seleccionados de Paraguay, tanto en la rama femenina como en la masculina.