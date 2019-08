Así será el Interligas para La U

El torneo Interligas está de regreso. La Liga Nacional de Básquetbol de Argentina y la NBB de Brasil vuelven con nuevo formato para el Interligas 2019. En esta edición serán dos cuadrangulares, el mejor equipo de cada grupo avanzará a la Gran Final. A continuación los cruces y horarios. El otro cuadrangular se desarrollará en Brasil, con La Unión de Formosa y Boca Juniors por La Liga Nacional de Básquetbol de Argentina; mientras que Baurú y Basquete Cearense serán los representantes de la NBB. Así serán los cruces: Jueves 5 de septiembre 18.00 hs. Basquete Cearense vs Boca 20.00 hs. Baurú vs La Unión Viernes 6 de septiembre 18.00 hs. Ganador vs Perdedor 20.00 hs. Ganador vs Perdedor Sábado 7 de septiembre 16.00 hs. (A confirmar) 18.00 hs. (A confirmar)