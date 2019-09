Listos para una nueva temporada

Este jueves será el debut de La Unión de Formosa en el Super 20, el torneo de pretemporada de la Liga Nacional. El plantel tuvo su presentación formal donde los protagonistas dejaron sus expresiones sobre el largo año que ya recorren.

Mario Romay, Director Deportivo de La Unión, habló de “renovar esperanzas y expectativas deportivas en un momento difícil donde todos los dirigentes tratamos de seguir juntando fuerzas, de seguir empujando el deporte profesional y nosotros con la particularidad que lo venimos diciendo desde hace rato y no hay que cansarse de decirlo, que siempre hemos puesto el mejor equipo competitivo que pudimos armar desde hace 15 años que se inició La Unión de Formosa y éste año no es la excepción, donde queremos prendernos entre los ocho mejores. El hecho de tener una provincia donde el slogan el deporte es una cuestión de estado está demostrado con hechos y que se puede realizar a través de una administración impecable que nos permite en este caso volver a poner tres equipos en el básquet nacional, La Unión de Formosa que es el buque insignia de la provincia en la Liga Nacional, y Sarmiento y Sol de América en el Torneo Federal”. Resaltó que ha sido clave “el apoyo constante y durante tanto tiempo del gobernador Gildo Insfrán que nos permitió ganar un lugar en la competencia y eso, entre otras cosas, hoy nos permite que jugadores, que hace 10 años por ahí no hubiesen venido a Formosa, hoy saben cómo es la organización donde tratamos de solucionarles todos los problemas”. Sobre la elección de Daniel Cano como entrenador, Romay explicó que “sabe como es el trabajo nuestro, es un formoseño, yo me hice jugador de básquet gracias al papá, así que nos conocemos hace muchos años, y cuando comenzamos a hablar del equipo una de sus primeras ideas fue intentar tener jugadores que ya hayan vestido la camiseta de La Unión pero principalmente, algo que es más importante, que ya hayan vivido en la ciudad, y que no se necesita tanta adaptación”. Mientras que Daniel Cano no dudó en decir que “es un orgullo y un honor estar donde hoy estoy. Es todo un desafío mostrar una filosofía de juego y ensamblarlo no es fácil, más allá que hay jugadores que ya estuvieron en Formosa, pero toda formación de equipo, y más en este caso que son pocos los que repiten, y con un entrenador nuevo, necesita su tiempo, hoy creo que estamos en 6 o 7 puntos de lo que pretendo, nos falta todavía y tenemos que seguir trabajando siempre fomentando la mentalidad ganadora y positiva”. Jonathan Maldonado jugará por tercer año seguido en La Unión y fundamentó elección de seguir en el equipo: “lo dije muchas veces, me siento muy cómodo, me gusta la ciudad, con la gente que es parte de La Unión hice muchos amigos y me parece que eso es fundamental, más allá de todo. Lo comodidad de uno, el bienestar del día a día es clave para tener una buena temporada así que es una de las cosas que más priorizo a la hora de elegir el club”. Alexis Elsener va por su quinta temporada, la primera en la que será capitán del equipo. Sobre esta situación opinó “primero es un orgullo que me hayan elegido, es una responsabilidad grande, hay que aceptarla, estoy dispuesto a hacerlo y también dispuesto a que me ayuden los chicos a tomar esa responsabilidad. Cuando Dany –Daniel Cano- me lo propuso, me puso muy contento, mis compañeros aceptaron así que no hay nada más lindo que eso y ahora hay que tomar el desafío”. Facundo Giorgi es una de las cara nuevas y habló de cómo eligió La Unión: “ante todo fue el llamado del entrenador que me habló de lo que pretendía de mí como jugador, por otra parte ya dentro de todo el mundo de la Liga Nacional todos saben que La Unión siempre quiere ser protagonista, me sedujo por ese lado; con esa charla y lo que quiere siempre el club, así que no tuve que pensar mucho y estoy muy contento por la decisión”. Lucas Pérez fue otro de los que mostró su satisfacción en su caso por volver a ponerse esta camiseta: “Muy contento de estar de nuevo en La Unión, me encontré con una Formosa cambiada, ha crecido un montón, así que disfrutando de nuevo de estar acá. Veo un equipo muy completo, muy largo, cubierto en todas las posiciones, muy ilusionado también y ahora esperar el inicio del Super 20 y de la Liga para ver donde estamos parados, pero con mucha ilusión”.