Llegó la primera

La Unión superó a Estudiantes por 97 a 90 y consiguió su primera victoria en este Súper 20. Elsener fue la figura con 24 puntos y 10 rebotes. En la visita, Torres se destacó con 25. Con Giorgi, Francis y Maldonado anotando en las primeras acciones de La Unión, el local sacó 4 -10 a 6- pero rápido reaccionó Estudiantes con una corrida de 8-0 para pasar al frente 14 a 10. Un triple de Grun, otro de Carreras y un doble largo del mismo Grun para quedar al frente por unos buenos minutos, incluso sacando brecha de 5 -17 a 12- con un segundo acierto de tres de Grun. El local encontraría respuestas en ataque con Elsener para volver al frente, primero con una acción de dos y uno, para el 18 a 17; y luego con un triple para quedar 21 a 19. En la última del cuarto, Carreras cacheteó un rebote y dejó el marcador a mano en 21. Con un 4-0 de Torres, Estudiantes se adelantó en la largada del segundo -21 a 21- y volvió a tener 5 de luz -28 a 23- con un acierto de tres de Laterza. El local no dejó despegar a su rival y con un doble de Vasirani y una segunda acción de tres puntos de Elsener lo empató en 28 y siguió con su momento claro para anotar, con más de Elsener –tiple- y un doble de Maldonado para una corrida de 10-0 que dejaba, ahora a los de Cano, con margen de 5 -33 a 28- con 7 minutos por delante. Jápez paró el juego con un minuto pero la carrera del local llegó a 12-0 con un doble de Vasirani -35 a 28- para máxima de 7. En las acciones posteriores la visita paró el momento de dominio del local para ponerse a 5, aunque, a falta de 2,28, de nuevo hubo pedido de minuto de Estudiantes luego de un doble de Vasirani que dejaba una nueva máxima en 9 -41 a 32-. Poco se alteró en lo poco que restaba para que el primer tiempo se cierre con ventaja de 7 para La Unión: 44 a 37. Un triple de Maldonado abrió el tercer cuarto para que La Unión tenga 10 en su cuenta -47 a 37-. Estudiantes achicó a la mitad con un buen pasaje de Carreras -49 a 44- pero con buenas oportunidades para correr la cancha, el local retomó los 10 -56 a 46- con Elsener y Francis. No tardó nada Estudiantes en volver a instalarse a 5 -56-51- en un momento del partido donde las defensas no hacían pie, menos la del local que ahora solo tenía ventaja de tres -58 a 55- con Torres y Carreras como los líderes ofensivos. Luego del minuto de Cano, con Giorgi anotando solo uno en la línea y Torres sumando su octavo punto del cuarto, solo había un doble de diferencia. Con una nueva intervención de Torres el juego estaba igualado. Había más malas para el local con una pérdida para la corrida de Barrera que puso a los suyos 61 a 59 al frente. Maglietti contestó con dos anotaciones de tres para ganar por dos 65 a 63 y luego pudo correr la cancha con Elsener y además sumar dos libres con Giorgi para tener 4 a favor -69 a 65-. Era momento Elsener del partido con el alero robando y corriendo para sumar dos más y tener un 71 a 65 con 1,13 minuto de juego. En el cierre, y haciendo honor al “franco” que se tomaron las defensas en estos 10 minutos, triple de Grun y de Fernández para cerrar el parcial en 74 a 68 luego de un 30 a 31 para la visita. Un 4-0 de Grun abrió el capítulo final con Estudiantes otra vez encima -74 a 72-. En 2,30 minutos el parcial era de 7 a 2 para la visita que solo perdía por la mínima -76 a 75-. Maldonado devolvió calma con un triple -79 a 75-, lo mismo que Francis con un doble más falta -82 a 77- y mucho más con un parcial de 5-0 de Fernández que puso a La Unión 8 arriba -87 a 79- con 4,13 minutos de juego. Solo había que saber si los “sobresaltos” volverían. En una ráfaga estuvieron de nuevo: 5-0 de Grun en algo más de un minuto para tener, otra vez, partido de una posesión: 87 a 84 con 3,09 minutos por delante. Un rompimiento de Fernández le dio al local dos puntos de oro -89 a 84- y con Elsener en la línea hubo una anotación más -90 a 84-. Gamboa falló un doble corto y en su aro cometió falta a Francis. El pivote sumó uno y 91 a 84 con 1,26 minuto. Un triple de Grun alimentó a Estudiantes -91 a 87- aunque Giorgi pagó con la misma moneda a falta de 35 segundos -94 a 87-. Más de tres con Gamboa para dejar el tablero en 94-90 y 27 segundos. Cortaron a Maldonado con 17 segundos y el escolta metió los dos -96 a 90-. Ya no había espacio para más suspenso. Síntesis: La Unión de Formosa 97: V. Fernández 12, J. Maldonado 17, A. Elsener 24, F. Giorgi 13 y T. Francis 16 (FI); E. Vasirani 7, L. Maglietti 6, F. Fragozo 2 y L. Cabrera 0. DT: Daniel Cano. Estudiantes 90: E. Cafferata 6, E. Gamboa 9 (x), F. Grun 23, X. Carreras 17 y G. Torres 25 (FI); J. Laterza 3, A. Alves 4, J. Rodríguez 3 y E. Alcalá 0. DT: Eduardo Jápez. Árbitros: Pablo Estévez, Silvio Guzmán y Alejandro Zanabone. Cuartos: 21-21, 23-16, 30-31 y 23-22. Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa) Informe: Prensa La Unión Foto: La Liga Contenidos