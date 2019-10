Cierre con sonrisa

La Unión de Formosa cerró su paso por el Súper 20 con un solvente triunfo ante San Martín de Corrientes por 88 a 70. Cuatro jugadores terminaron en doble dígito con Maldonado con 19 y Francis con 16. En la visita, Machuca aportó 16. La Unión le ganó a San Martín por 88 a 70. El elenco de Daniel Cano no contó con los lesionados Lucas Pérez y Anthony Young y tuvo la vuelta de Felipe Pais. En San Martín no jugó Tomás Zanzottera. Con el score igualado en 4 fue San Martín el primero en desnivelar a partir de un triple de Fuller y con anotaciones de Basualdo. Así, en 2,30 minutos la ventaja era de 9 a 4 para la visita. La respuesta de La Unión vino con dos piezas vitales para resolver las ofensivas: primero Francis bien abajo y luego Maldonado también llegando profundo desde el perímetro. La consecuencia fue una corrida de 11 a 0 que le permitió al local dar vuelta el resultado y tener margen de 15 a 9 en la mitad de la fracción. Vadell pidió minuto para parar el momento y cuando volvieron al juego, San Martín volvió a anotar vía Solanas, Basabe y Acevedo pero el local no paró de sumar, ahora con Elsener, Fernández y Vasirani para llevar la distancia a 10 en dos pasajes -24 a 14 y 27 a 17-. En las últimas acciones sí los puntos llegaron de un solo lado. Fueron para San Martín con Solanas y García para un 4-0 que lo dejó a 6 -27 a 21-. En la largada del segundo capítulo la visita siguió achicando con un parcial de 6 a 2 en 2,20 minutos para quedar a un doble -29 a 27-. La Unión no podía encontrar fluidez en ataque con Maldonado y Francis descansando y su rival sí anotaba con los relevos -4 de los 6 puntos-. Ahora el que paró el juego fue Daniel Cano con una variante en el quinteto: Maldonado a escena. Hubo respuestas con un doble de Vasirani y libres de Maglietti para un 4-0 y 33 a 27. Volvía Francis también para compartir cancha con Vasirani, Maldonado anotaba de media distancia y Elsener corría. Racha de 8-0 para, por tercera vez en la noche, tener ventaja de 10 -37 a 27-. Con una defensa de nuevo dura, La Unión volvía a dominar a pleno el partido. En el aro de enfrente tenía otra vez a Francis ganando el duelo sobre Basualdo y así subió la diferencia de 10 a una de 13 -42 a 29- justamente con Francis. Ganó más abajo del aro, ahora con rebote ofensivo de Vasirani para tener 14 -44 a 30-. Hubo poco para modificar en el resto del cuarto con un triple de Fitzpatrick y dos libres de Vasirani para cerrar el capítulo 46 a 33. El tercer cuarto largó lleno de gol con 8 puntos de Machuca y 9 del otro lado, con Maldonado sumando 5. En ese pasaje La Unión subió la máxima a 17 -53 a 36- respondiendo muy bien a una oposición mucho más consistente de su rival. La visita bajó la brecha a 12 -58 a 46- pero el local la subió de nuevo a 17 -63 a 46- con Maldonado y Francis. Seguía cuidando la distancia ya en los 2 minutos finales -65 a 48- donde solo una acción de tres puntos de García y un doble de Pais, movieron los números: 67 a 51. Un 4-0 de San Martín –Basabe y Solanas- animó a los correntinos en 1,40 minuto del cuarto final. Cano paró el juego con un tiempo muerto con la vuelta al juego para Fernández y Maldonado. Un nuevo doble de Solana dejó margen de 10 -67 a 57- con una corrida de 6-0. Rompió la sequía Maldonado con un doble pero de nuevo había 10 con Basualdo abajo del aro -69 a 59-. Dos penetraciones de Fernández asomaron llenas de oportunismo con un 4-0 que permitía seguir arriba de los 10 -73 a 59- con más de la mitad del cuarto aún en camino -5,33 minutos-. Como en varios pasajes de la noche, La Unión manejaba las acciones y después de tener a su rival a 10, se disparó a 19 –82 a 61, con triple de Fernández- con 2,18 minutos por jugar para ya terminar con todas las intenciones de revertirlo de su rival. Así en el cierre, con muchos juveniles de los dos lados, un triple de Maglietti registró la nueva máxima -22 con un 88 a 66-. Síntesis: La Unión de Formosa 88: V. Fernández 12, J. Maldonado 19, A. Elsener 9, F. Giorgi 12 y T. Francis 16 (FI); E. Vasirani 8, F. Pais 4, L. Maglietti 5, L. Cabrera 0, G. Zagert 0, F. Fragozo 3 y M. González 0. DT: Daniel Cano. San Martín 70: J. Machuca 16, J. Fuller 8, E. Basabe 7, B. Fitzpatrick 3 e I. Basualdo 10 (FI); M. Solanas 12, S. Acevedo 7, G. García 5, F. Alorda 2, R. Domínguez 0 y R. Vallejos 0. DT: Diego Vadell. Arbitros: Alejandro Ramallo, Fernando Sampietro y Cristian Salguero. Cuartos: 27-21, 19-12, 21-18 y 21-19. Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa) Informe: Prensa La Unión Foto: La Liga Contenidos