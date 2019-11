Gimnasia se lo llevó en suplementario

Gimnasia le ganó a La Unión por 94 a 92 en tiempo extra (después de igualar en 78). De esta manera el equipo de Martín Villagrán suma tres triunfos en la ruta en el comienzo de La Liga. Acuña se destacó con 24 puntos en el ganador. El goleador fue Young con 29. Con unos primeros minutos donde ambos combinaron aciertos ofensivos buscando llegar cerca del aro, fue Robinson el que comenzó a desnivelar con sus rompimientos para que Gimnasia doble en puntos a La Unión: 12 a 6. Se puso un poco más lejos el visitante con una carrera de 4 a 1 con dos aciertos de dos puntos de Acuña pero el gran problema de La Unión estaba al otro lado de la cancha donde se había quedado sin gol. Su rival lo aprovechaba al máximo ahora con sus primeros aciertos de tres puntos –Vega y Buendía- para distanciarse por 15 -24 a 9-. Faltaba gol y llegó el gol con un 5-0 de Francis que obligó al pedido de minuto de Villagrán con 1 minuto por jugar y con el tablero en 24 a 14. En lo poco que quedaba Robinson anotó dos desde la línea para cerrar con un 26 a 14. En la largada del segundo cuarto, con soluciones desde el banco y con mucha intensidad, La Unión armó un 6-0 en 4 minutos que lo acercó a 6 -26 a 20-. Puntos de Pais, Vasirani y Cabrera. Cortó la sequía Mensia con un doble para la visita. El partido era otro, el local estaba lleno de energías y ya Gimnasia no tenía el control. Pero los locales entre tanto ímpetu no podían ser claros para atacar y de esa situación sacó ventaja Gimnasia corriendo la cancha para un 5-0 –Vega y Robinson- que dejó todo como en la largada del parcial ya que con 6,30 de juego, estaban 7 a 7. Contestó Young con un 5-0 para volver a apretar cifras, Robinson sumó un doble y en un nuevo ataque de La Unión, Young se anotaba su tercera ofensiva consecutiva para mantenerse a 7 de distancia -35 a 28- con 1,20 minuto por delante. Vino nueva mini racha, ahora para Gimnasia con un 4-0 de la mano de Vega y Acuña para volver a quedar arriba de los 10 -39 a 28- y el cierre fue para Maldonado en la línea con dos aciertos para el 39 a 30 definitivo. En 1 minuto del tercer cuarto, Maldonado metió un 4 a 0, Fernández sumó su primer doble y con un 6-0, el local estaba a un triple -39 a 36-. Robinson paró el momento negativo de los suyos con una volcada pero Francis anotó profundo y con un 8-2 en 2,30, los de Cano eran amenaza seria: 41 a 38. Por 3 minutos no se movió la distancia entre los 3 y 4 para la visita, hasta que sacó 8 -55 a 47- cuando La Unión no fue efectivo en ataque. Fue importante Treise, en ese momento, con su tiro corto, y también Vega con un triple. Fue justamente con dos libres de Vega que Gimnasia tomó 9 de luz -59 a 50- para dejar en claro que estaba firme ante el momento que había vivido en el parcial. Llegaron al descanso con 7 a cuenta del visitante: 61 a 54. En 2,30 del cuarto final se movió poco el marcador. 4 a 2 para La Unión que estaba a 5 -63 a 58-. Se equivocaban muchos los dos pero Young otra vez ganaba en protagonismo. Con un triple puso brecha de 4 -67 a 63- y también con un triple, ahora de Cabrera, solo había 3 de nuevo -69 a 66- con 4 minutos. Con Young todo era posible. Show del extranjero para anotar un nuevo triple y al fin lograr empatar. Estaban iguales en 71 con 2,24 minutos. El juvenil Cabrera se sumaba al festival local. También triple para pasar 74 a 71. Vega contestó con la misma para empatar en 74 ya en el minuto final. Young falló de dos y Treise fue a la línea con 30 segundos. Metió dos para subir de nuevo a los suyos -76 a 74-. Luego del tiempo muerto local Francis lo empató con 15 segundos y de nuevo a escuchar a los entrenadores. Treise asistió a Acuña abajo del aro y el pivote no falló a 1,3 segundo de la chicharra. 78 a 76 y buscar la última de la noche y hubo milagro. Asistencia mágica de Cabrera a Maldonado que lanzó y Acuña la barrió de manera ilegal. A la prórroga. Acuña volvió a hacer daño en la pintura y Gimnasia sacó 3 en 2 minutos -82 a 79-. Young desde la línea metió dos -82 a 81-, Vega devolvió los tres con un doble largo, dos más de Young -84 a 83- y Treise sacudió el momento con un triple a falta de 1,57 para tomar 4 -87 a 83-. Maldonado devolvió calma también con un triple -87 a 86- y una asistencia de Elsener a Maldonado puso al frente al local 88 a 87. Acuña fue a la línea con 1,12 minuto y metió uno para quedar iguales en 88. Elsener exigió adentro y sacó falta para ir a los libres con 59 segundos. Falló ambos. Treise volvió a anotar un doble largo y Young falló de tres en la siguiente. Hubo que cortar a Treise con 15 segundos. Dos más para Treise y margen de 4 -92 a 88-. Triple largo de Elsener para seguir ilusionados -92 a 91-. Corte a Buendía para ir a la línea con 6,8 segundos. Dos aciertos, 94 a 91, y corte a Elsener con 4,9 segundos. Elsener anotó el primero y había que ir al rebote en el segundo. Lo tiró muy mal rebotando la pelota contra el tablero pero Gimnasia le seguía dando vida La Unión porque perdió la bola en la salida con 3,9 segundos y el partido 94 a 92. Young tiró forzado de tres y no hubo nuevo milagro. Síntesis: La Unión de Formosa 92: V. Fernández 4, J. Maldonado 22, A. Elsener 5, A. Young 29 y T. Francis 19 (FI); E. Vasirani 2, F. Giorgi 1, F. Pais 2, L. Maglietti 0 y L. Cabrera 8. DT: Daniel Cano. Gimnasia 94: J. Treise 17, D. Robinson 17, S. Vega 21, F. Giorgetti 2 (x) y R. Acuña 24 (FI); Y. Mensia 4, M. Buendía 9, J. Rivero 0 y D. Romero 0. DT: Martín Villagrán. Arbitros: Fabricio Vito, Gustavo D´Anna y Sebastián Moncloba. Parciales: 14-26, 30-39, 54-61 y 78-78. Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa) Informe: Prensa La Unión Foto: La Liga Contenidos