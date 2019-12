Qué manera del volver al triunfo

La Unión superó a San Lorenzo por 86 a 83 en condición de local y volvió a la victoria tras tres derrotas en fila. Young (22) y Elsener (21) los más destacados en el ganador. Tucker aportó 24 en la visita y Williams 16 y 14 rebotes. Largó el juego con los dos equipos con poca eficacia pero con un acierto de tres de Tucker y un rebote ofensivo de Williams, resulto con doble, San Lorenzo estaba 5 a 2 en 3 minutos. De ahí en más, Tucker fue vital para que su equipo despegue 13 a 5 con 11 anotaciones del extranjero. La Unión apostaba al tiro a distancia de Young que no tenía eficacia, mientras que del otro lado llegaba el tercer triple de la visita, ahora con Piñero para tomar 9 de margen -16 a 7-. Más de tres con Aguirre y distancia de 10 -21 a 11- a 3 minutos del cuarto. Movió el banco Müller y llegó el aporte de Batista cerca del aro, algo más de Tucker -15 en el cuarto- y la distancia se seguía inflando. Había 14 -25 a 11-. Elsener se encargó de encontrar algo de eficacia para el local con un parcial personal de 5-0 que sirvió para terminar más cerca: 25 a 16. La visita largó el segundo cuarto con un 4-0 pero Elsener prolongaba su buen momento y con un segundo triple y dos libres, armaba otro 5-0 para quedar a 8 -29 a 21-. Siguieron triple a triple. Con Piñero, Elsener y Mata anotando y luego un 4-0 del local atacando profundo con Vasirani y Young para ponerse más encima: a 6 minutos para el cierre del cuarto San Lorenzo tenía 7, 35 a 28. La Unión encontró un tercer personal 5-0, ahora con Giorgi para quedar a 4 -37 a 33- y buscaba más. El mismo Giorgi tuvo un nuevo intento de tres con esa distancia que no entró y hubo otra ofensiva que terminó en pérdida. Tanta insistencia le dio premio. Giorgi sumó un doble cerca del aro -37 a 35- y con San Lorenzo sin puntería de afuera, Müller paró las acciones con 3,09 en el reloj. Volvió al juego con más puntos del local. Tres de Young para estar por primera vez al frente -38 a 37-. Volvieron Aguirre, Tucker y Williams pero Young estaba encendido. Segundo acierto de tres luego de un doble de Williams para que el líder siga siendo el local: 41 a 39. Estaba Tucker y hubo soluciones para la visita que, con un triple, recuperaba el mando y lo sostenía también con Piñero de tres -45 a 43. Pais dio la cara por el local con 4 puntos en fila y la última bola, con el juego igualado en 45, fue para Young que cerró un gran momento con su tercer triple para dejar a La Unión arriba 48 a 45. El tercero largó con gol de cada lado. Piñero y Aguirre de tres por un lado, y Young, más Elsener, por el otro para un 54 a 51 en 1,30. Se agregó Tucker cerca del aro y contestó Francis igual, para que siga habiendo tres -56 a 53-. El local también encontraba la opción de correr y así con Elsener sacaba 5 -58 a 53- y tenía más de un gran Young, con un cuarto triple en el juego, para subir la ventaja a 8 -61 a 53-. San Lorenzo ajustó abajo, metió una corrida de 7-0 y se puso a la mínima -61 a 60-. Giorgi, con un doble, cortó la racha rival pero con un 4-0 –Williams y Tucker- San Lorenzo volvía arriba por 1: 64 a 63 –parcial de 11 a 2 desde los 8 de máxima de La Unión-. Hubo pedido de minuto de Cano, y al regreso con un doble de Francis, luego de asistencia de Pais, su equipo pasó 65 a 64. Ganaba protagonismo Williams a ambos lados y San Lorenzo sacaba 3 -68 a 65- aunque un triple de Pérez igualó rápido en 68 a 1,35. En ese tramo final desniveló Aguirre con un triple -71 a 68-, Francis recibió un antideportivo de González –un libre de dos y en la reposición no anotó Elsener-, recuperó la bola La Unión que tuvo un nuevo intento con Pais sin éxito para que el capítulo se cierre 71 a 69 para San Lorenzo. Un triple de Fernández abrió el cuarto final dándole al local de nuevo ventaja -72 a 71-. Respondió González también de tres y cambio de mando -74 a 72 para la visita-. Pasaron un par de intentos ofensivos de cada lado sin éxito hasta que un rompimiento de Fernández igualó en 74 a 7 minutos. La Unión se fortaleció defensivamente y con Pais y Elsener sacó tres -80 a 77-. Se sumó Fernández -de gran parcial, 9 puntos en 6 minutos- con un doble por encima de los centímetros de Williams y La Unión tenía 5 en su cuenta -82 a 77- con 4 minutos por delante. Un parcial de 13 a 6 hasta ahí que obligó al minuto de Müller. En 1,30 hubo un doble de cada lado para que los 5 sigan vivos. A 2 del final, el local entraba en penalización mientras que el visitante solo tenía un foul. Williams anotó y sacó falta, a 1,52, sin el libre -84 a 81-. Volvió Young con un doble sobre Williams -86 a 81- y el mismo Young recuperó en defensa para tener nueva posesión ya en el minuto final pero no hubo anotación. Williams bajó a 3 con un doble -86 a 83- y a 18 segundos Pérez cometió pérdida cuando buscó un pase de pique al suelo que Britez vio sobre la raya de fondo. Bola para San Lorenzo. Tapa de Young sobre Aguirre, la pelota le quedó a Piñero pero la cuenta de 24 lo ahorcó y con ese gran cierre defensivo, la gran falencia que venía mostrando La Unión en La Liga, La Unión dejó amargado al campeón y se adueñó de una gran alegría. Síntesis: La Unión de Formosa 86: L. Pérez 5, F. Pais 11, A. Elsener 21, A. Young 22 y T. Francis 5 (FI); V. Fernández 11, F. Giorgi 9, E. Vasirani 2 y L. Cabrera 0. DT: Daniel Cano. San Lorenzo 83: N. Aguirre 11, D. Tucker 24, M. Mata 6, F. Piñero 14 y J. Williams 16 (FI); A. Cáffaro 0, L. González 6, M. Fjellerup 0, J. Vildoza 3 y E. Batista 3. DT: Facundo Müller. Árbitros: Oscar BrÍtez, Rodrigo Castillo y Nicolás D´Anna. Por cuartos: 16-25, 32-20, 21-26 y 17-12. Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa) Informe: Prensa La Unión Foto: La Liga Contenidos