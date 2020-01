Se festejó en casa

La Unión de Formosa derrotó a Atenas por 80 a 73. Cinco jugadores del local anotaron en dos dígitos liderados por Maldonado con 17, Young 15 y 12 Elsener. En la visita hubo 17 y 25 rebotes de Spencer y 16 de Chiarini. Con La Unión anotando cuando corría la cancha y con Atenas haciéndolo en ataques estacionados se dieron las primeras acciones del juego. Maldonado y Elsener de un lado, y Spencer y Baralle del otro, para un 6-4 a favor del local. Más adelante, los de Daniel Cano también se mostraron efectivos con posesiones largas y así anotaron vía Francis y Young –primer acierto de tres de la noche-, más un libre de Pérez que generó ventaja de 12 a 7. Con Baralle y Moore –triple- Atenas buscó achicar pero siguió con problemas con las salidas rápidas de La Unión que se sostuvo corriendo con Elsener -16 a 12- y tomó 7 con un triple de Pérez -19 a 12-. Vinieron movimientos desde los bancos y aprovechó el visitante para un 4-0 que lo arrimó 19 a 16, margen con el que se iba a cerrar el parcial: 21 a 18. El segundo cuarto largó con un triple de Elsener y una efectiva defensa del alero sobre Robinson. Atenas también se topó con buenas luego de un triple de Robinson que no tocó nada pero sí encontró a Arn para sumar con el rebote. Como en el inicio del juego, a La Unión le costaba el ataque fijo, no podía entrar y Atenas encontraba opciones para correr. Como con Moore luego que Elsener buscó espacio por donde no había, hubo pérdida y el extranjero visitante corrió libre al aro para dejar a su equipo a un doble 26 a 24. Llegaron soluciones y fueron corriendo. Young la sacó larga para Fernández que se plantó para tres y acertó -29 a 24-. Más vía de tres, ahora con Maldonado para subir la diferencia a 6 -34 a 28- y también Giorgi para igualar los 7 del primer cuarto -37 a 30- con 4 minutos para jugar. La Unión se afirmaba en defensa y facturaba enfrente. Corrida a puro pase para dos y uno de Maldonado -40 a 30- y luego asistencia de Maldonado para dos de Francis -42 a 30-. Baralle frenó el momento local con un doble a media distancia que fue lo último con eficacia del primer tiempo: 42 a 32. El tercero largó como el segundo: triple del local ahora con Young para sacar 13 -45 a 32-. La Unión siguió aplicado en defensa y con paciencia en ataque para darle juego a Francis que con un personal 4-0 le dio forma a un 7-0 en 2 minutos que anotaba máxima de 17 -49 a 32-. Atenas pasó a una defensa zonal que le dio resultados y enfrente armó un 9 a 0 –Robinson, Moore y Arn- para limar de 17 a 8 -49 a 41- casi sobre la mitad del cuarto. Ahora Cano paraba el partido y con un Francis profundo se cortaba la sequía ofensiva. Se sumó Young con un doble largo para un reparador 4 a 0 -53 a 41-. Más defensa en el local para contener al rival que se quería venir y que estaba algo más lejos luego de dos libres de Elsener -55 a 41-. Eran los 3 minutos finales del cuarto y con Spencer y Chiarini la visita se volvió a acercar -59 a 48-. Un doble corto de Giorgi cerró el capítulo dejando a su equipo al frente por 61 a 48. Con Chiarini de bandera, Atenas salió a pura decisión en el cuarto. Parcial de 10 a 3 en 2,40 minutos que levantó a los de Arduh. Hubo tiempo de Cano pero un triple de Oberto establecía margen de apenas 5 -66 a 61-, hasta ahí con parcial de 13 a 5 que se convirtió en 15 a 6 con un doble de mismo Oberto -67 a 63- en 5 minutos. Un triple de Maldonado rescató al local -70 a 63- y otro de Young lo puso 73 a 65. Pero estaba Chiarini y estaba encendido. Seguía anotando y dándolo oportunidades a Atenas que a 1,43 minuto solo perdía por un doble -73 a 71-. Pérez erró de tres y Atenas podía pasar al frente. Spencer falló de dos y con 53 segundos la bola era del local. Fue de Elsener que atacó el aro, anotó el doble y sacó falta con 40 segundos de juegos. El libre también fue adentro y La Unión tenía 5 -76 a 71-. Spencer anotó con rebote ofensivo -76 a 73- y, con 20 segundos, Maldonado iba a la línea: dos aciertos para el 78 a 73 y minuto cordobés. Elsener lo tapó a Robinson en un intento de tres, la bola siguió en poder de la visita que con Arn siguió sin anotar y en la contra Young cerró el resultado en 80 a 73. Síntesis: La Unión de Formosa 80: L. Pérez 4, J. Maldonado 17, A. Elsener 12, A. Young 15 y T. Francis 10 (FI); E. Vasirani 3, F. Giorgi 9, V. Fernández 10 y L. Cabrera 0. DT: Daniel Cano. Atenas 73: F. Baralle 7, L. Moore 9, E. Robinson 3, L. Arn 9 y H. Spencer 17 (FI); J. Oberto 12, M. Chiarini 16 y N. Zurschmitten 0. DT: Osvaldo Arduh. Árbitros: Rodrigo Castillo, Pedro Hoyo y Gustavo D´Anna. Por cuartos: 21-18, 21-14, 19-16 y 19-25. Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa) Informe: Prensa La Unión Foto: La Liga Contenidos