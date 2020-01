Sin puntos en la ruta

El actual campeón de La Liga de Desarrollo superó a La Unión de Formosa por 81-69 como local. Los pibes "Milrayitas" se quedaron con un partido parejo en el que dominaron claramente el segundo cuarto al ganarlo 27-14. Los otros tres fueron equilibrados. El próximo compromiso será el martes a las 22 como visitantes de Olímpico en La Banda. No fue un buen primer cuarto del equipo de Tomás Sirochinsky, que estuvo lejos de su nivel ofensivo y solamente anotó 13 puntos contra los 15 del elenco formoseño. Más allá de que no cometieron pérdidas, los pibes no tuvieron buenos porcentajes de dobles ni de triples. En el segundo todo cambió. Los puntos cayeron de varias manos, aunque sobresalió Tomás Monacchi con 11 unidades, bien acompañado por Nicolás Franco y Thiago Dasso. Peñarol tuvo una ofensiva de alto vuelo y logró anotar 27 puntos. Además, complementó su buen trabajo adelante con la defensa para permitirle a La Unión solamente 14 e irse al descanso largo ganando 40-29. El tercero fue equilibrado y se lo llevó el elenco visitante por un doble (23-21). Descontó, pero quedó a nueve (61-52) al sonar la chicharra. Repetti y Cabrera apuntalaron desde el goleo para poder pasar de perder por 14 (51-37) a caer solamente por 7 (51-44) con un buen parcial. En el último también apareció Iñiguez, Peñarol se quedó y La Unión se arrimó primero a seis (61-55) y luego a cinco (71-66). Quedaban menos de cinco minutos y allí el "Milrayitas" apareció para cerrar con un 10-2 con buena defensa y los seis puntos valiosísimos de Quaglia. Síntesis: Peñarol 81: T. Dasso 11, T. Monacchi 24, J. M. Fernández 7, F. Quaglia 6 y N. Franco 17 (FI). S. Monacchi 7, L. Iriart 0, L. Fresno 0, J. Cabrera 9, I. Bednarek 0 y M. Del Hoyo 0. Entrenador: T. Sirochinsky. La Unión 69: L. Cabrera 11, F. Fragozo 14, N. Vicentín 7, E. Iñiguez 21 y F. Repetti 5 (FI). F. Giménez 0, C. Riquelme 2, A. Sigel 2 y M. González 7. Entrenador: M. Martínez. Parciales: 13-15; 40-29 y 61-52. Árbitros: Maximiliano Hernández y Hernán Rodríguez. Estadio: Domingo Robles (Mar del Plata) Informe: Prensa Peñarol