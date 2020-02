Triunfo Fantasma

Regatas derrotó a La Unión de Formosa en el Cincuentenario por 89 a 70. Gallizzi fue pieza clave con 25 puntos. Se sumaron en dos dígitos Smith -13-, Ramírez Barrios -11- y Vildoza -10-. En el local hubo 16 de Elsener y los otros cuatro iniciales anotaron 10. Young abrió el resultado con un doble largo pero Regatas respondió con una corrida de 7-0 con puntos de Ramírez Barrios, Vildoza y Gallizzi para un 7-2 en 4 minutos. Un segundo acierto de tres, ahora de Henriquez, alejó al visitante por 6 -16 a 6- un minuto después y a 3,32 del cierre del cuarto la distancia era de 7 -16 a 9- con doble de Vildoza. La Unión no lograba ponerse firme en su aro y la brecha seguía en aumento con un Regatas anotando con sus cinco iniciales. Llegó a los 8 con un dos y uno de Ramirez Barrios -16 a 9- y luego con un rompimiento de Fernández - 21 a 13-. El local siguió sin poder encontrar eficacia en ataque y llegó al descanso con esa desventaja de 8. En el inicio del segundo tiempo el gol se hizo extrañar por un rato, en ambos costados. A falta de 7,50 minutos la cortó Saiz anotando cerca del aro para tocar por primera vez el doble dígito de diferencia -23 a 13-. Smith fue a la línea para ampliar sumando 1 -24 a 13-. También corrió la contra Smith y anotó para un 5-0 y brecha de 13 -26 a 13- para Regatas. Un doble de Maldonado interrumpió la sequía local y ahora corriendo el local, Pérez anotó y sacó la falta. Anotación desde la línea para ponerse a 8 -26 a 18-. También Vasirani fue por libres luego de recibir falta en un contraataque y ahora había 6 -26 a 20- con un parcial de 7-0 para La Unión. Gallizzi fue solución con 6 puntos en fila –un libre, un doble y un triple- para volver a dispararse -32 a 20- a falta de 3,24 minutos, obligando al tiempo muerto local. Recuperó los 13 Regatas con triple de Quinteros y con más de Gallizzi, doble y foul, la brecha era de 15 puntos -39 a 24- dejando muy atrás ese momento que había tenido La Unión al quedar a 6. En el cierre del cuarto asomaron triples, con Smith para tener 16 -43 a 27- y con Young para que el local tenga un guiño a favor –primera anotación de tres del partido-. Quinteros anotó un doble ante Francis y Giorgi cerró el resultado con un triple para llegar al entretiempo en 45 a 32. Gallizzi siguió siendo gran protagonista del partido en el tercer cuarto y su equipo volvía a tener ventaja máxima de 16 -53 a 37-. El local se sintió tocado y reaccionó con bombas de tres puntos. Maldonado, Pérez y Elsener, más Young desnivelando cerca del aro, para bajar a 10 -57 a 47- y con 3,51 minutos quedaba a 7 -57 a 50-. Con juego interno respiró Regatas, Saiz y Ramírez Barrios para un 4-0 que lo subía a dos dígitos -61 a 50-. Volvió a tomar el control la visita que insistía atacando profundo, generando faltas y asistencias cerca del aro para Saiz, y al otro lado de la cancha había parado el poder de gol que lució La Unión en esta fracción. Cerraron el capítulo con un 64 a 54. Un robo de Giorgi terminó en anotación propia de dos en la largada del cuarto final para motivar al local que estaba a 8 y que volvía a quedar a 7 con un posterior triple de Maldonado -66 a 59-. Corrió Víctor Fernández y ya había 5 -66 a 61- para que Victoriano mueva el banco y vuelva aponer a Vildoza, Ramírez Barrios y Gallizzi. Apareció Arengo con su primera anotación de la noche –triple-, Ramírez Barrios sumó un doble y el 5-0 dejó con 10 a Regatas que pasaron a ser 12 con una volcada de Smith en una ráfaga de 7 a 0 -73 a 61- que le daba 12 con 6,10 minutos. Paró el juego Cano pero La Unión no respondía en ofensiva como el momento lo necesitaba. Sí lo hacía Gallizzi con dos libres -75 a 61-, también Vildoza con un triple y Smith corriendo para, a falta de 3,56 minutos, conseguir una nueva máxima: 19 con un 82 a 63. Gallizzi seguía armando su gran noche y luego de un doble ponía a los suyos 21 arriba -84 a 63-. Ya todo estaba resuelto y solo había que ver si Regatas era capaz de irse algo más lejos lo que no fue posible. El cierre fue 89 a 70. Síntesis: La Unión de Formosa 70: L. Pérez 10, J. Maldonado 10, A. Elsener 16, A. Young 10 y T. Francis 10 (FI); F. Giorgi 6, E. Vasirani 6 y V. Fernández 2. DT: Daniel Cano. Regatas 89: L. Vildoza 10, P. Quinteros 9, A. Henriquez 5, F. Ramírez Barrios 11 y T. Gallizzi 25 (FI); J. Saiz 7, J. Corbalán 0, M. Fernández 4, A. Smith 13 y J. Arengo 5. DT: Lucas Victoriano. Árbitros: Alejandro Chiti, Oscar Brítez y Maximiliano Piedrabuena. Por cuartos: 13-21, 20-24, 22-19 y 16-25. Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa) Informe: Prensa La Unión Foto: La Liga Contenidos