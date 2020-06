"La primera opción siempre es La Unión"

El jugador de La Unión, Alexis Elsener, en una entrevista concedida a Lapacho Canal 11, se refirió a su presente aun en nuestra tierras y lo que le podría deparar el futuro en cuanto a su situación deportiva, “Todo los años siempre la prioridad es La Unión, después se verán otras posibilidades porque así es nuestro deporte pero siempre como primera opción está La Unión”, dijo el cordobés que fue campeón con Formosa el pasado año en el Argentino de Clubes. Elsener, uno de los referentes del plantel de La Unión en las últimas temporadas aun se encuentra en nuestra ciudad a la espera de que la situación sanitaria se empiece a regularizar, “Aun en Formosa, contento acá; trato de ponerme a punto con lo que se pueda, es mi idea quedarme acá hasta Agosto al menos, hasta que se pase todo un poco mas, porque no me sirve de nada irme ahora otra Provincia asique prefiero estar acá y estar mas tranquilo.” Una de las opciones de los jugadores argentinos para los próximos meses es la liga uruguaya y mas teniendo en cuenta que la Liga Argentina quedó oficialmente suspendida días atrás, “Por ahora no hay nada de mi parte con Uruguay, si me enteré que varios jugadores ficharon en Uruguay y está bueno que vuelvan a retomar porque es necesario la competencia”.