La Pre se hace en Baires

De cara al inicio de la Liga Nacional de Básquet 2020/21, La Unión de Formosa inició este fin de semana su mini pretemporada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Daniel Cano, entrenador del equipo, habló de la satisfacción por volver a la cancha y de la motivación que le produce ver a sus jugadores con muchas ganas. A partir de la publicación en el Boletín Oficial de la excepción al cumplimiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio para las personas afectadas a la Liga Nacional, los 20 clubes que la conforman comenzaron a planificar el regreso a los entrenamientos. En el caso de La Unión de Formosa se pudo concretar el pasado sábado. En esa planificación tuvo su influencia la realidad que se vive en el país y de manera particular la de Formosa que hoy puede mostrar un status sanitario que se debe cuidar y es por esa razón que la dirigencia de La Unión decidió que el equipo de trabajo se concentre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el lugar con mayores chances de ser sede para la primera instancia que tendrá la Liga desde el 1 de noviembre. El plantel ha formado así su propia burbuja con el staff técnico y los jugadores alojados en un mismo espacio físico luego de haber presentado cada uno los hisopados para descartar la presencia de Covid-19. Los resultados fueron negativos y entonces la totalidad del grupo pudo poner en marcha la minipretemporada. Vale recordar que el pasado 24 de septiembre fue publicada en el Boletín Oficial la resolución del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, que exceptúa al cumplimiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio a las personas ligadas a esta competencia. En la misma comunicación se marcó que están exceptuados del ASPO los clubes donde los equipos realicen sus entrenamientos. La delegación de La Unión está formada por los siguientes jugadores: Alejandro Konsztadt, Eduardo Gamboa, Felipe Pais, Federico Marín, Alejandro Peralta, Facundo Giorgi, Eduardo Vasirani, Cristian Amicucci, Víctor Fernández, Matías Caire, Maximiliano Ríos y Nahuel Vicentín. El grupo se completa con Daniel Cano, entrenador; los asistentes Félix Medina y Mario Martínez; el preparador físico, Ezequiel Valenzuela, el kinesiólogo, Facundo Martínez; Enzo D’Agostini, el utilero; y Jean Kalyn, jefe de equipo. Daniel Cano, entrenador del equipo, dejó ver su satisfacción por la vuelta al trabajo en cancha: “estamos muy contentos de poder estar arrancando esta mini pretemporada. Los jugadores vinieron en una muy buena forma física, estuvieron trabajando desde hace un mes con el preparador físico, Ezequiel Valenzuela, y ahora comenzamos a trabajar en todo lo que sea el acondicionamiento y ya la parte de básquet”. Se mostró muy motivado por lo que transmiten sus jugadores: “Formamos un plantel netamente con jugadores nacionales y un cuerpo técnico integrado por formoseños. La felicidad es doble por estas circunstancias. Tengo una sensación de esperanza, este equipo me da mucha tranquilidad, con el 90% de los jugadores compartí equipo y me produce mucha motivación porque los noto con muchas ganas”.