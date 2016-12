Esta vez brilló el de América

Sol de América le ganó el tercer y decisivo partido a Sol de Mayo por 64 a 62 y así se quedó con el premio mayor en la Liga provincial de Primera División, tomándose desquite de la temporada 2015 cuando, el ahora subcampeón del básquet local había sido el mejor. Síntesis: Sol de Mayo (62): R. Cárdenas 0, C. Luparello 0, A. Medina 13, M. Brunel 0, C. Riquelme 4, R. Maza 0, L. Cárdenas 26, J. Recalde 9, G. Medina 3, F. Vera 0, N. Vergara 4 y G. Rojas 0. DT: Francisco Medina. Sol de América (64): N. Lukach 5, M. Velozo 1, A. Aquino 0, W. Nuñez 0, R. Areco 9, C. Menapacce 1, P. Meza 14, L. De La Silva 0, D. Escobeiro 2, J. Cáceres 20, R. Alvarez 6 y Fabián Barraza 7. DT: José Paulina. Arbitros: Javier Zorondo y Marcos Lovato. Parciales: 11-10, 28-20 y 37-47. Detalle por cuartos: 11-10. 17-10, 9-27 y 25-17.