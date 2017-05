Sol de Mayo lo cerró muy bien

En otro de los encuentros de la Liga de básquet de entrecasa, Sol de Mayo no tuvo problemas en sortear a Policial por 83 a 45 pero recién pudo expandir el margen en el cuarto final. Había largado muy enchufado el equipo de Francisco Medina con un parcial de 21 a 6 en los diez minutos iniciales. Pero Policial aprovechó los desajustes de Sol en el segundo y se le vino encima con un parcial de 22 a 12. El haber ganado por 10 arrimó al elenco de Ariel García 33 a 28 y en el tercer capítulo no había claras señales de lo que se podía intuir al inicio: un amplio triunfo de Sol de Mayo. Los dos con bajo goleo armaron ese tercer cuarto con un 16 a 12 para Sol que al menos había frenado la embestida de su rival. De esta manera ganaba por 9 puntos -49 a 40- con un cuarto por jugar y obviamente tenía presente lo del segundo cuando había perdido por 10. Repetir eso era llevarse una derrota inesperada y quizás por eso salió con gran convencimiento para ser contundente en ataque anotando 34 puntos y dejando a su rival en apenas 5. Allí sí la historia quedó sentenciada y sí el juego se asemejó al que se esperaba. Síntesis: Sol de Mayo (83): N. Riquelme 16, A. Medina 8, Brunel 6, C. Riquelme 16, Vera 0, M. Cristanchi 13, Mazza 4, G. Medina 4, Areco 7 y Vergara 8. DT: Francisco Medina. Policial (45): Campuzano 3, Barreto 8, Lesma 10, Espinoza 3, Valdez 0, Ibarra 3, Coronel 0, Portillo 0, Rodríguez 6, Franco 6, Zanello 2 y Piloto 2. DT: Ariel García. Arbitros: Jorge Puyol y Marcos Lovato. Parciales: 21-6, 33-28 y 49-40. Detalle por cuartos: 21-6, 12-22, 16-12 y 34-5.