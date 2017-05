Salvó el invicto

Sarmiento sigue siendo el único invicto en Primera División luego de defender tal condición ante Sol de América al que superó por 75 a 74. Lo ganó a falta de 4 segundos con un doble de Marcos Sabaj. Los dos cruces entre los cuatro “top” de la Liga Provincial de Primera fueron un desborde de emociones. Dos encuentros de mucha paridad pero con la particularidad que esa paridad no se trasladó al cuarto por cuarto. Se reflejó sí en las cifras finales pero el dato común de los dos partidos es que los juegos tuvieron momentos muy favorables para ambos protagonistas lo que casi no dio lugar a ver parciales equilibrados en las cifras. En el primero de los encuentros que se jugó en el estadio Centenario, Sarmiento le ganó a Sol de América por 75 a 74. No solo sigue invicto el taninero –el único en la competencia- sino que generó la segunda derrota seguida del actual campeón en la noche donde hizo su estreno en esta temporada Daniel Cano como entrenador. No le va bien con los estrenos a Sol ya que ante Estudiantes, en su derrota previa, había debutado Luciano Cárdenas. Lo notable es que Sol tuvo todo para ganar en este juego. Después de un primer tiempo lleno de paridad con ambos en 35 puntos, el equipo del barrio San Miguel se llevó el tercer capítulo por diez puntos de diferencia -27 a 17-. Tenía todo muy a su favor pero no pudo repetir esa perfomance en los diez minutos finales donde todo se invirtió. Se quedó sin gol –solo sumó 12 puntos- y recibió la mayor marca de anotaciones en su aro cuarto por cuarto -23-. Sarmiento vino de abajo en las cifras y pasó a ganar con 4 segundos en el reloj luego de un rompimiento de Marcos Sabaj que además ganó un tiro libre. No pudo sumar desde las línea y con el 75 a 74 a favor del taninero Sol de América tenía la última que nunca pudo ser tal porque a Javier Cáceres lo frenaron en plena salida y así la diferencia mínima se mantuvo. Síntesis Sol de América (74): F. Gómez 14, Barrera 0, Martínez 0, Lukach 0, N. Gómez 12, Dugloszewski 0, L. Cárdenas 22, De La Silva 0, J. Cáceres 21, Aquino 0, I. Cáceres 0 y Barraza 4. DT: Daniel Cano. Sarmiento (75): Sabaj 15, Rigonatto 0, Quintana 0, Giménez 21, F. González 7, Sudol 21, M. Martínez 0, Nuñez 0, F. Medina 5, Alarcón 6, Von Schmeling 0 y Meza 2. DT: Gustavo Huel. Arbitros: Marcos Lovato y Javier Salinas. Parciales: 17-16, 35-35 y 62-52. Detalle por cuartos: 17-16, 18-19, 27-17 y 12-23.