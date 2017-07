Sol de Mayo logró una victoria ante Guemes IPV

Sol de Mayo logró una importante victoria sobre Deportivo Güemes IPV, el elenco de Francisco Medina ganó los cuatro cuartos aunque en tres de ellos la diferencia no excedió los tres puntos. Pero en el segundo capítulo fue donde Sol de Mayo mostró la mejor capacidad de conjunto consiguiendo un parcial de 21 a 6 con gran responsabilidad en la ofensiva en e se pasaje de Rodrigo Areco y Nicolás Vergara. Con ese excelente parcial estaba 33 a 15 en el marcador y le alcanzó con sacar ventajas estrechas en los dos cuartos del segundo tiempo para que su victoria no corra riesgos. En el tercero se anotó un 15 a 14 y en el último un 20 a 17. Síntesis: Sol de Mayo (68): Arrúa 3, N. Riquelme 8, A. Medina 2, Mendez 2, C. Riquelme 4, Vera 0, Mazza 5, R. Cárdenas 8, G. Medina 0, Areco 14, Vergara 14 y Sosa 4. DT: Francisco Medina. Güemes-IPV (46): Rivira 8, Obregón 0, Cáceres 0, Salerno 5, Ayala 0, Samudio 0, Rossi 2, Muzzio 0, Medina 2, Maza 14 y Noguera 14. DT: Wilson Villalba. Arbitros: Javier Zorondo y Javier Salinas. Parciales: 12-9, 33-15 y 48-29. Detalle por cuartos: 12-9, 21-6, 15-14 y 20-17