Taninero finalista

Al vencer a Sol de Mayo por 75 a 69 en el segundo punto de la serie de semifinales, Sarmiento se quedó con la clasificación para jugar la final de la Liga Provincial en Primera. Tal como ocurrió en el juego 1 entre estos elencos, Sol de Mayo le dio mucho trabajo al número 1 de la fase regular, incluso en esta ocasión fue quien se puso al frente de las cifras en el cuarto inicial del encuentro. Sabiendo que tenía que equilibrar la serie, el equipo de Francis Medina inició el partido con mucha intensidad y logró hacer unos diez minutos redondos porque metieron un parcial de 23 a 16 que alimentaba sus posibilidades. Pero en el resto de los capítulos Sarmiento no lo dejó tener tantas concesiones en ataque y así, bajándole el goleo, fue poco a poco poniendo el resultado a su favor. En el segundo parcial la ofensiva de Sol de Mayo bajo de 23 a 14 y sarmiento, manteniendo regularidad en ataque –consiguió 17 anotaciones- comenzó a reducir el margen. Seguí ganando Sol de Mayo al final del primer tiempo -37 a 33- pero en el tercero, Sarmiento pasó al mando de las cifras repitiendo la tarea defensiva que había hecho en el segundo segmento pero agregándole mayores recursos a la hora de atacar el aro ya que sumó con cinco jugadores para elevar su cuenta a 23. De esa manera ganó el cuarto por 9 unidades y aterrizaba en los diez minutos que quedaban por jugar con ventaja de 56 a 51. Claramente no era una diferencia como para dejar que todo fluya. Había que seguir trabajando para asegurar el triunfo y el pase a la final y el taninero lo pudo hacer ante un rival que lógicamente arriesgó porque no le quedaba otra. Fue un último parcial con equilibrio en las cifras -19 a 18 para Sarmiento- para evitar el objetivo de Sol de Mayo de llevar la definición a un tercer encuentro. Síntesis Sol de Mayo (69): Fleitas 0, N. Riquelme 10, A. Medina 28, C. Riquelme 5, Arrúa 0, Areco 12, Maza 1, G. Medina 3, Méndez 0, Vergara 2 y M. Cristanchi 8. DT: Francisco Medina. Sarmiento (75): Parra 0, Rigonatto 10, Baez 0, Quintana 17, Romero 0, Pernochi 0, Martínez 24, González 0, Medina 3, Alarcón 15, Meza 6 y Corti 2. DT: Gustavo Huel. Arbitros: Javier Zorondo y Marcos Lovato. Parciales: 23-16, 37-33 y 51-56. Detalle por cuartos: 23-16, 14-17, 14-23 y 18-19.