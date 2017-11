Sol arriba

En el inicio de la serie final de Primera, Sol de América le ganó a Sarmiento por 82 a 74 en tiempo suplementario. El próximo partido será el jueves en la cancha del elenco del barrio San Miguel que si repite victoria volverá a ser el campeón del básquet formoseño. El actual campeón del básquet local estuvo abajo en casi todo el juego, logrando forzar al tiempo extra con dos libres a 15 segundos del final del tiempo regular. El taninero llegó a ganar por 12 puntos pero no anotó más –incluyendo el alargue- luego de un doble de Joaquín Rigonatto a falta de 1,27. Sarmiento se lo llevó puesto a Sol en el inicio del partido. Metiendo mucha presión sobre la conducción de Nicolás Gómez y Matías Velozo, el local estableció rápidas diferencias. Con Sol limitado para encontrar vías de gol, al otro lado de la cancha hubo mucho poderío de los de Gustavo Huel que con cuatro triples en esta primera fracción se dispararon 21 a 12. En el segundo Sol pudo parar la voracidad de su rival. Encontró en Claudio Menapacce soluciones y con 12 puntos suyos, el campeón evitó casi la fuga definitiva de Sarmiento. Iba a ganar el cuarto 22 a 16 el equipo del barrio San Miguel que de igual forma no terminaba de encontrar el partido que buscaba porque cuando lograba achicar cifras, Sarmiento tenía como castigarlo para seguir al frente con buena luz. El tercero fue 21 a 21. Paridad total que de alguna manera debilitaba las posibilidades de Sol que no podía seguir achicando las cifras aunque de igual manera nadie podía dar por resuelto nada. Definitivamente Sol de América se vino encima en el cuarto final. Dando juego cerca del aro a Rodrigo Alvarez sacó ventajas de esa situación y largó este parcial con lo que no había sido punto alto en la noche: dos triples. Hasta ahí solo había anotado dos con Menapacce y en sus dos primeras ofensivas anotaron Leonardo Dlugoszewski y Alvarez, este para subir la cuenta de los suyos a 61 por encima de los 60 del taninero. Estaba arriba Sol y había que ver como cada uno asimilaba el momento. Con 1,50 por jugar y de nuevo con un doble de Alvarez, el visitante estaba 70 a 69 pero en 23 segundos casi se lee arruina todo. Manuel Martínez atacó el aro logrando el doble y sacando falta. Acción de tres puntos para pasar a ganar 72 a 70 y cuando Velozo subía la pelota, Joaquín Rigonatto se la robó para ir solo al doble. Ganaba Sarmiento por 4 -74 a 70- y quedaba 1,27 de juego. Barraza descontó con un doble y en la siguiente ofensiva el taninero tuvo tres posesiones sin anotar. En la última Menapacce, que acababa de entrar justamente para defender, cortó el intento de pase a Aarón Alarcón y recuperó la bola para los suyos. Todo terminó con Velozo en la línea anotando los 2 y empatando en 74. Sarmiento iba a tener otra chance. La última pelota era suya pero el intento de Marcos Sabaj de afuera no encontró la red. A Sarmiento le debe haber pesado toneladas esa situación de ir al suplementario. Al menos es lo que mostró en la cancha porque en los 5 minutos extras lució muy apurado, tomando malas decisiones. Claro que hubo atenuantes porque un triple de Gómez y un doble de Velozo armaron un 5-0 para Sol que condicionó al local. No pudo anotar un solo punto el elenco de Huel y el resto quedó en las manos de Menapacce. Así como robó esa pelota clave antes del empate en 74, con tres libres puso diferencia de 8 puntos entre uno y otro en el período extra dándole a los suyos el primer punto de la serie que ahora seguirá en tierra solense. Síntesis: Sarmiento (74): M. Sabaj 8, J. Rigonatto 9, M. Baéz 3, P. Quintana 9, M. Martínez 26, M. Von Schmeling 0, F. Medina 2, A. Alarcón 17 y S. Corti 0. DT: Gustavo Huel. Sol de América (82): N. Lukach 0, L. Dlugoszewski 7, N. Gómez 16, C. Menapacce 15, M. Velozo 6, L. De La Silva 8, R. Alvarez 18 y F. Barraza 12. DT: Daniel Cano. Arbitros: Javier Zorondo, Marcos Lovato y Mario Romero. Parciales: 21-12, 37-34, 58-55 y 74-74. Detalle por cuartos: 21-12, 16-22, 21-21, 16-19 y 0-8.