"Otra final y acá estamos"

Fabián Barraza es el jugador mas experimentado en la actualidad en el básquet formoseño; en los último años siempre estuvo en los equipos campeones, cualquiera sea la camiseta, y en esta oportunidad arrancó de la mejor manera la final con Sol de América para intentar repetir esa tendencia, “Primera final y estamos de nuevo acá, el año pasado te dije que ya n juego mas y ya no puedo decir eso ya no me da mas la cara; pero esto es muy indo por el compañerismo y la unión de este equipo, por todos, los que estamos jugado y los que quedaron afuera”, dijo el interno que supo jugar TNA y fue de los primeros formoseños en vestir la casaca de La Unión alguna vez. “Sol de América es una familia muy grande y todos apoyan. Hacemos todo para que salga, hoy sacamos adelante un partido con mucho huevo, no se dieron todo lo que queríamos pero acá estamos con mucho sacrificio y muchas ganas que es lo importante”, finalizó. Mientras que Rodrigo Velozo dijo que “Ganamos con un poco de unión que es lo que tiene este equipo, un buen grupo humano que es lo que suple muchas cosas como en estos momentos las piernas; tenemos varios jugadores de edad pero la unión de equipo y el compromiso hace que suplamos todo eso. Cada uno trata de poner un poco mas de lo que puede para suplir todo eso, tenemos un gran corazón; Sarmiento tiene mucha gente joven que corre y mete pero con humildad podemos hacer grandes cosas”. Por su parte, Marcos Sabaj, del Taninero, se refirió al partido de la siguiente manera, “Tomé la decisión en la definición, se la pedí al entrenador, y bueno puede entrar o salir ye loso fueron justo ganador y se llevaron el primer punto de la Serie. Pero aun quedan 40 minutos, tenemos que estar fuerte de la cabeza, los Play Off son así, e s un torneo aparte y donde ganar por uno o por 20 es lo mismo y hay que mentalizarnos en ir a buscar el triunfo a la cancha de Sol de América”, dijo.