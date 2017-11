Sol es Bicampeón

Sol de América se coronó bicampeón de la Liga Provincial de Primera División al vencer a Sarmiento por 68 a 64 en el tercer y decisivo partido de la serie. El cual necesitó de un suplementario para encontrar ganador luego de la igualdad en 59 la que alcanzó el taninero con un doble casi sobre la chicharra. Por primera vez en la serie, en este tercer juego, el que vino de abajo en las cifras fue Sarmiento. Después de un flojísimo primer tiempo donde apenas anotó ¡12 puntos! el equipo de Gustavo Huel sacó entrega total para ir con lo que tenía y así alcanzó la prórroga en la última jugada de los 40 minutos. Y siempre se dice que venir de atrás genera varios extras que, a la hora de la definición pueden pasar factura. Y de alguna manera eso terminó pasando porque, como en el primer punto, en el alargue Sol volvió a sentirse más capacitado para la situación, sacó una ventaja rápido de 4 puntos y después la supo cuidar. Un 7 a 5 para Sarmiento dejó el primer cuarto. No parecía una final. Muy floja producción de los dos quizás aturdidos por la realidad de este tercer juego. Se mantuvo esa tendencia para el taninero en el segundo cuarto donde solo sumó 5 puntos y fue ahí cuando Sol hizo su diferencia. Con el tridente Rodrigo Alvarez, Nicolás Gómez y Fabián Barraza los de Daniel Cano sumaron 19 en la fracción y así vivían una realidad, hasta ahí, única en la serie: ganaban por 24 a 12. La zona 2-1-2 que propuso Sol para defenderse había sido todo un obstáculo para Sarmiento que no tenía como perforar hacia el aro y no encontraba aciertas a distancia. Cuando uno de estos recursos entró en escena –los aciertos de tres- el partido cambió. Fue en el tercer cuarto con un parcial de 21 a 10 para Sarmiento con tres triples y un aporte ofensivo muy repartido. Era como empezar de nuevo. Ganaba Sol 34 a 33 y quedaban 10 minutos. ¿Qué partido asomó ahí? De nuevo el de Alvarez-Gómez-Barraza. Sol volvió a tomar el control y se encaminaba a la victoria. Cuando faltaban 2,16 minutos tenía ventaja de 8 puntos -54 a 46- y daba la impresión que un equipo con tanta experiencia iba a saber manejar lo que quedaba. Pero no pudieron. No pudieron con Manuel Martínez, autor de los últimos 8 puntos de Sarmiento en el cuarto que sirvieron para empatar el partido en 59 luego de un sprint taninero de 13 a 5 en esos 2 minutos que quedaban. En la prórroga todo se pareció al juego 1. Sol lastimó primero en ataque con Alvarez y Gómez para irse 64 a 59 y ya no repetir la historia del cuarto anterior. Del otro lado Martínez no pudo seguir con molestias físicas y las posibilidades ofensivas de los suyos quedaron reducidas. Barraza se hizo dueño de los rebotes en su cristal y con aciertos desde la línea vía Gómez, Sol de América pudo quedarse con la victoria y festejar el campeonato en la cancha del taninero. Síntesis Sarmiento (64): M. Sabaj 17, J. Rigonatto 0, M. Baez 0, P. Quintana 8, M. Martínez 13, F. Medina 5, A. Alarcón 13, P. Meza 4 y S. Corti 4. DT: Gustavo Huel. Sol de América (68): L. Dlugoszewski 2, N. Gómez 18, C. Menapacce 3, M. Velozo 6, L. De La Silva 0, A. Aquino 0, R. Alvarez 19 y F. Barraza 20. DT: Daniel Cano. Árbitros: Javier Zorondo, Marcos Lovato y Mario Romero. Parciales: 7-5, 12-24, 33-34 y 59-59. Detalle por cuartos: 7-5, 5-19, 21-10, 26-25 y 5-9.