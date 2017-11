Ponele la firma

Incansable luchador, sin poder dejar lo que le apasiona, Fabián Barraza, una vez mas, y tras haber dicho en la pasada temporada que no jugaba mas, volvió a coronarse campeón en Formosa; con Sol de América, volvió a repetir la tendencia de los últimos 10 años: equipo que lo tiene entre sus filas, sale campeón. “Feliz por sobre todas las cosas, en esta gran familia y grupo de amigos, no es sólo el grupo de jugadores irnos que es mas grande y una felicidad enorme volver a salir campeón con ellos. Fue una semana de partidos seguidos, me fui a Saladas con los chicos y tuve que venir para jugar, me fueron a buscar y se dio todo”, dijo Barraza.