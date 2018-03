La cara nueva del básquet local esta temporada será San Lorenzo que con Kiko Medina a la cabeza pasó sus jugadores ex Sol de Mayo –ya no jugará esta temporada- a la institución Azulgrana que por primera vez contará con el deporte de la naranja entre sus disciplinas, “Nos jugamos a este nuevo proyecto con San Lorenzo que nos parece importante para los torneos que vienen y también en lo institucional. Lo importante es trabajar en todas las categorías, aun no tenemos estadio pero en un lapso pronto lo construirán. También queremos participar en el Pre Federal con algunos refuerzos como Carlos Rojas y Javier Rigonatto que viene de Sarmiento. Pero lo que nosotros apostamos en el Pre Federal como en la ex Liga C, la idea es apuntar a traer o contar con juveniles y fortalecer con los que ya jugaron en la pasada temporada cuando estábamos en Sol de Mayo”, dijo Medina.