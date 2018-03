Los candidatos lo demostraron

Estreno sin sobresaltos tuvieron tres de los clubes que participarán en el Pre Federal que vivieron su primer juego oficial de la temporada. Se toparon con rivales que no estarán en esa competencia y claramente quedó marcada la diferencia del nivel entre unos y otros. San Lorenzo, Sarmiento y Sol de América fueron los primeros ganadores del año en los encuentros que se concretaron entre miércoles y jueves donde hubo resultados abultados tal como se podía intuir en la previa. De los tres oponentes, sin dudas el que mejor imagen dejó fue el debutante Villa Basket, no solo porque fue el que cayó por menos distancia, sino porque dejó muy buenas sensaciones para haber sido su primera vez en la competencia federada en Primera Divisón. El que jugó en primera instancia fue San Lorenzo. Abrió la jornada del miércoles en el Centenario venciendo a Deportivo Güemes por 108 a 43. Superioridad absoluta del elenco azulgrana que si bien también tuvo su estreno en la FFBB hay que decir que esto más que nada fue para la institución porque estos jugadores ya tienen trabajo y experiencia en esta Liga. Sin dudas que expusieron eso para vencer a Deportivo Güemes en cada uno de los cuartos con un primer tiempo donde pisaron a fondo, solo permitiendo 20 puntos y anotando en el aro rival 63. Síntesis Primera San Lorenzo (108): J. Rigonatto 19, N. Riquelme 23, M. Méndez 10, M. Brunel 6, J. Serrudo 9 J. Medina 4, M. Arrúa 8, V. Cristanchi 5, G. Medina 2, E. Roa 1 . N. Vergara 7, S. Corti 8 - DT: M. Martínez Deportivo Güemes (43): Larrea 0, G. González 2, Borda 10, Duarte 4, Echeverría 0, R. Maza 17, Cardozo 4, Florentín 0, Gómez 6 - DT: G. Videla Arbitros: Javier Salinas y Gabriel Ibarra Parciales: 25-9, 63-20 y 83-32. Detalle por cuartos: 25-9, 38-11, 20-12 y 25-11. También el miércoles el que entró en acción fue Sarmiento que venció a Náutico por 95 a 55. También debutante el remero aunque un caso similar al de San Lorenzo, con jugadores que ya tienen varias temporadas encima con otros clubes. El conjunto taninero salió muy metido en su trabajo y así sacó claras diferencias en el cuarto inicial con un 29 a 9. El resto de los capítulos contó con mayor equilibrio pero siempre con el conjunto ganador tomando diferencias para terminar casi doblando en puntos a su rival al final de la noche. Síntesis Primera Náutico (55): Samudio 0, Villalba 0, Rodríguez 10, Salerno 0, M. Medina 4, Rossi 14, Muzzio 3, Piloto 13, Patiño 3, Roa 0, A. Cáceres 0, Zanello 8 - DT: W. Villalba. Sarmiento (95): M. Sabaj 5, J. Romero 2, Baéz 16, E. Giménez 11, F. González 8, Parra 4, R. Cárdenas 10, Passerini 0, Quintana 19, A. Alarcón 14, Bechardo 1, Araujo 5 - DT: F. Medina. Arbitros: Javier Zorondo y Marcos Lovato. Parciales: 9-29, 25-51 y 38-75. Detalle por cuartos: 9-29, 16-22, 13-24 y 17-20. Por último, en la jornada del jueves, Sol de América estrenó su titulo de bicampeón de la Liga con una victoria sobre Villa Basket. Estreno absoluto para el equipo de Villa Escolar que se animó a intervenir en la competencia federada y sin dudas que le va a ser de gran beneficio. La noche largó con muy poco gol ya que los diez minutos iniciales solo tuvieron 7 anotaciones para el local y 6 para la visita. Trámite de mucho equilibrio en ese arranque que cambió rotundamente para el segundo. Allí Sol disparó toda su artillería anotando 31 puntos y claramente tomó el control del partido para llegar al primer tiempo con ventaja de 36 a 20. El gran mérito de los chicos del interior fue impedir que Sol ejerciera esa misma superioridad en la otra mitad del partido. Así el tercer cuarto tuvo tanto equilibrio como el primero, con la diferencia que ahora los dos equipos encontraban el camino al gol –lo ganó Villa 22 a 21- y en el último el bicampeón solo lo pudo superar por 7 anotaciones -20 a 13-. De esta manera quedó claro que el gran trabajo de Sol se dio en ese parcial de 31 a 14 donde supo dispararse para dominar las situaciones hasta el final. Síntesis Primera Sol de América (79): Lukach 1, Cuquejo 6, Dlugoszewski 11, Presentado 3, N. Gómez 24, C. Menapacce 11, G. Fernández 6, De La Silva 6, Escobeiro 5, A. Aquino 3, Reyes 0, Barraza 4 - DT: J. Paulina. Villa Basket (55): F. Bonnet 6, I. Franco 9, M. Avalos 0, B. Leguizamón 0, Rojas 0, F. Bonnet 6, Guerrero 29, R. Franco 3, Rodríguez 0, Pelayo 0, J. Avalos 2, L. Leguizamón 0 - DT: I. Avalos Arbitros: Marcos Lovato y Rubén Esquivel. Parciales: 7-6, 36-20 y 59-42. Detalle por cuartos: 7-6, 31-14, 21-22 y 20-13.