Pasó una nueva fecha del básquet

Tres partidos se jugaron en el arranque de la semana de la Liga Provincial de básquet en Primera. Allí sumaron éxitos Náutico, Estudiantes y Tanineros. Náutico afrontó su segundo encuentro en el torneo y pudo ganar por primera vez. Fue ante Villa Basket, el elenco de Villa Escolar, al que superó por 69 a 64. Para el conjunto del interior fue la segunda derrota. Los remeros sacaron diferencias en los dos primeros cuartos pero después tuvieron que sufrir ante la reacción que tuvo el rival en el tercer capítulo. Había sacado 10 de ventaja Náutico en el cuarto de arranque -23 a 13- y consolidó su superioridad en el segundo aunque con menos margen- 20 a 15-. El tercero fue la contracara del primer porque Villa metió un parcial de 23 a 12 y limó diferencias. No pudo ir más allá porque en el capítulo final no pudo sostener su caudal ofensivo y con un 14-13 para Náutico el elenco de la capital se quedó con ventaja de 5. Síntesis: Náutico (69): Samudio 9, Villalba 0, Rodríguez 5, Salerno 1, M. Medina 10, Rossi 10, Muzzio 0, Piloto 19, Patiño 3, Roa 0, Zanello 12, DT: Wilson Villalba. Villa Basket (64): I. Franco 0, B. Leguizamón 2, M. Rojas 2, N. Guerrero 29, J. Rojas 0, Rodríguez 0, Pelayo 4, L. Leguizamón 0, Martínez 0, Taborda 8, Aguilar 0, DT: Ismael Avalos. Arbitros: Gabriel Ibarra y Bárbara Salinas. Parciales: 23-13, 43-28 y 55-51. Detalle por cuartos: 23-13, 20-15, 12-23 y 14-13. En la jornada del miércoles hubo más Primera en el Centenario. Abrió la jornada Tanineros al superar a Deportivo Güemes por 79 a 72. Después de un primer tiempo de enorme equilibrio –ganaba el sarmiento alternativo por 40 a 39- se vio un tercer capítulo con 14 puntos de diferencia entre uno y otro. Situación a favor de Tanineros que metió un parcial de 24 a 10 para avanzar firme al triunfo. De igual forma no pudo ser tan firme como pretendían porque Güemes registró su mejor parcial ofensivo en el cuarto final y comenzó a descontar la diferencia. Pero debía bajar y mucho el goleo de su rival lo que no pudo hacer y entonces llegaron al cierre del partido con 7 a favor de Tanineros. Síntesis: Deportivo Güemes (72): Larrea 0, Borda 5, Duarte 6, R. Maza 19, Cardozo 1, Gómez 7, Luna 5, N. Pedrozo 10, J. Pedrozo 19, Ruiz 0, DT: G. Videla Tanineros (79): J. Sabaj 0, Soruco 12, Vera 0, Villamayor 0, Bordón 4, Eidler 11, De Pedro 2, Nuñez 25, Campuzano 17, Rojas 0, Vega 4, Figueredo 4, DT: Elías Gutiérrez. Arbitros: Marcos Lovato y Mario Romero. Parciales: 21-19, 39-40 y 49-64. Detalle por cuartos: 21-19, 18-21, 10-24 y 23-15. Por último, Estudiantes debutó con Vialidad y se llevó una clara victoria por 86 a 36. Notable contundencia de los rojos en el primer tiempo con dos parciales demoledores: 23 a 8 el primero y 26 a 0 el segundo. Con gran parte del equipo que compite en la Liga de Desarrollo con La Unión de Formosa, Estudiantes fue muy superior en todo el juego pudiendo ampliar en otros 9 puntos las cifras en la segunda mitad. Síntesis: Estudiantes (86): Iñiguez 17, Basualdo 16, Gallardo 14, Ríos 10, Molina 2, Roldán 2, Mambrín 9, Pagliano 2, Cabrera 5, Lagraña 8, DT: Oscar Scarafía. Vialidad (36): Vitonti 7, Andrade 0, Alonso 0, Colman 8, Bustos 0, Pistilli 5, Bordón 2, Carabajal 3, Larré 4, Báez 5, Espinoza 2, Barbieri 0, DT: Milton Bustos Arbitros: Jorge Puyol y Javier Zorondo. Parciales: 23-8, 49-8 y 70-20. Detalle por cuartos: 23-8, 26-0, 21-12 y 16-16.