Tanineros de la casa

Tanineros es el otro equipo que presenta el Club Sarmiento en la Primera División de la liga Provincial de Básquet. Compuesto por jugadores que se formaron en el club y luego de un tiempo volvieron jugar a la institución y por juveniles que poco a poco van haciendo sus primeras armas en la principal categoría, el equipo que dirige Elías Gutiérrez afronta con objetivos claros la temporada 2018. El DT y Andrés Bordón repasan en las próximas líneas este lindo desafío que no tiene límites de edad. “Todo surge para la posibilidad de que los chicos de la cantera y los jugadores que desean regresar a la actividad, tengan las oportunidad de sumar minutos de juego. No todos los juveniles pueden llegar a jugar en el plantel superior y por eso surgió un segundo grupo. Los grandes son jugadores que jugaron en Sarmiento y luego se fueron a estudiar y por esas cuestiones o por trabajo, dejaron de jugar y ahora volvieron porque aman al club y jugar a este deporte. Así nace Tanineros” contó Elías sobre la aparición de este nuevo equipo de básquet. La preparación previa a cada partido es clave y el DT así lo subraya: “Tratamos de combinar los horarios para poder entrenar. Lo hacemos a partir de las 15 horas para entrenar con los más grandes. Los juveniles que tienen colegio a la mañana también vienen a practicar con ellos. Los juveniles están plenos desde lo físico y lógicamente van incorporando conceptos de juegos y experiencia y los grandes ya tienen esa técnica que arrastran desde que empezaron a jugar básquet y la idea es ponerlos lo mejor posible en lo físico. Es un ensamble que tratamos de lograr de la forma más eficiente posible”. Para Gutiérrez es una muy buena oportunidad de ser cabeza de grupo y el así lo entiende: “Es una experiencia muy grande para mí, para salir adelante y seguir creciendo como entrenador. Acepté el desafío, asumí el compromiso y sé que el día a día con ellos me hace mejorar mucho. El dirigir con Gustavo Huel y con Kike Medina fue importantísimo para llegar a esta posibilidad”. Andrés Bordón es una de los jugadores que regreso al club y así nos cuenta que significa este desafío: “Se amor un muy lindo grupo. Es una oportunidad hermosa de volver a jugar básquet. Los chicos que no pueden jugar con la Primera, lo hacen con nosotros y si bien sabemos que el nivel no es el mismo, lo hacemos con la mayor seriedad posible para que ellos no pierdan el ritmo”. Tanineros jugó dos partidos en la presente temporada y Bordón así los analiza: “En la victoria contra Güemes tuvimos un sabor agridulce, ya que consideramos que si bien se ganó, podría haber sido por un marcador más abultado. Con respecto a la derrota con San Lorenzo era muy probable una derrota, tal vez duele un poco más porque fue muy abultada. Tenemos que seguir trabajando día a día. Hay jugadores que han jugado Liga C como Matías De Pedro y Luis Soruco y ellos son claves a la hora de llevar adelante este proyecto por la experiencia que nos dan” “Hay mucho amor por el club. Estamos muy comprometidos en lo que hacemos y lo hacemos por el club que tanto queremos. En mi caso desde los 8 y hasta los 18 años. Luego empecé a estudiar y ahora que quise volver a jugar elegí el club que quiero. Mi tío me trajo cuando era pequeño. Él era “Toton” Benítez, jugó más de 15 años en Sarmiento y fue el que me acercó al club. El amor que siento por Sarmiento es difícil de explicar. No importa desde que lugar, pero siempre voy a estar” cerró Andrés.